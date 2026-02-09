Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), yayıncılık devi Netflix’in Warner Bros. Discovery’yi satın alma sürecini yakın takibe aldı. The Wall Street Journal tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, başlatılan inceleme sadece rutin bir birleşme kontrolüyle sınırlı kalmayacak. Bakanlık yetkilileri, Netflix’in bu süreçte rekabete aykırı taktikler kullanıp kullanmadığını ve potansiyel tekelcilik uygulamalarını derinlemesine araştırıyor.

Ortaya çıkan sivil mahkeme celbine dayandırılan bilgilere göre, Adalet Bakanlığı şirketin pazar gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını inceliyor. Özellikle Netflix’in tekel gücünü sağlamlaştıracak veya pazar dengesini bozacak “dışlayıcı davranışlarda” bulunup bulunmadığına odaklanılıyor. Bu soruşturma, teknoloji devinin rakiplerine karşı haksız bir avantaj elde edip etmediğini kanıtlamaya yönelik bir adım olarak yorumlanıyor.

NETFLİX TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Netflix cephesi ise konuya daha temkinli ve sakin yaklaşıyor. Şirketin avukatı Steven Sunshine, bu incelemenin standart bir prosedür olduğunu savundu. Sunshine, Adalet Bakanlığı’nın kendilerine ayrı bir tekelcilik soruşturması yürüttüğüne dair herhangi bir bildirimde bulunmadığını veya buna dair bir işaret görmediklerini belirtti. Şirket ayrıca, önerilen satın alma işleminin standart incelemesi kapsamında bakanlık yetkilileriyle yapıcı bir şekilde iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Edinilen bilgilere göre soruşturma henüz oldukça erken bir aşamada. İncelemenin tamamlanmasının ve nihai kararın verilmesinin bir yılı bulabileceği öngörülüyor. Medya dünyasındaki dengeleri tamamen değiştirebilecek bu birleşme süreci, hem yatırımcılar hem de izleyiciler tarafından dikkatle izleniyor.

NE OLMUŞTU?

Netflix, geçtiğimiz Aralık ayında Warner Bros. Discovery’yi bünyesine katma planlarını resmen duyurmuştu. Bu dev satın alma anlaşmasının değeri tam 82.7 milyar dolar olarak açıklandı. Anlaşmanın tamamlanması için gerekli yasal onayların alınması şart koşulurken, sürecin normal şartlarda 12 ila 18 ay arasında sürmesi bekleniyordu. Ancak Adalet Bakanlığı’nın bu işlemi tamamen engelleme yetkisi bulunuyor ve mevcut soruşturma sürecin uzayabileceğine işaret ediyor.