Yeniçağ Gazetesi
22 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin 2026’da Netflix’te yayınlanacak yerli diziler

2026’da Netflix’te yayınlanacak yerli diziler

Netflix Türkiye ise sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir videoyla 2026'da Netflix'te ekrana gelecek yerli dizileri duyurdu. İşte 2026’da Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanan yerli yapımlar...

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
2026’da Netflix’te yayınlanacak yerli diziler - Resim: 1

• Bir Başkadır (2. sezon)

1 6
2026’da Netflix’te yayınlanacak yerli diziler - Resim: 2

• Organize İşler: Karun Hazinesi

2 6
2026’da Netflix’te yayınlanacak yerli diziler - Resim: 3

• Kimler Geldi Kimler Geçti (3. sezon)

3 6
2026’da Netflix’te yayınlanacak yerli diziler - Resim: 4

• Masumiyet Müzesi

4 6
2026’da Netflix’te yayınlanacak yerli diziler - Resim: 5

• Mezarlık (3. sezon)

5 6
2026’da Netflix’te yayınlanacak yerli diziler - Resim: 6

• Zeytin Ağacı (3. sezon)

Seni Tanıyorum

• Sonra Gözler Görür

6 6
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro