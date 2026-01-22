• Bir Başkadır (2. sezon)
2026’da Netflix’te yayınlanacak yerli diziler
Netflix Türkiye ise sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir videoyla 2026'da Netflix'te ekrana gelecek yerli dizileri duyurdu. İşte 2026’da Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanan yerli yapımlar...Derleyen: Hande Karacan
• Organize İşler: Karun Hazinesi
• Kimler Geldi Kimler Geçti (3. sezon)
• Masumiyet Müzesi
• Mezarlık (3. sezon)
• Zeytin Ağacı (3. sezon)
Seni Tanıyorum
• Sonra Gözler Görür
