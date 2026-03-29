İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan’ın güneyine yönelik askeri adımları genişletme kararı aldıklarını açıkladı.

Netanyahu’nun İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı’nda yaptığı konuşma, sosyal medya hesabından paylaşıldı. Açıklamasında, Lübnan’ın güneyinde “güvenlik bölgesi” adı altında kontrol edilen alanların genişletilmesi için orduya talimat verdiğini duyurdu.

İsrail’in kuzeyindeki durumu “temelden değiştirme” hedefinde olduklarını öne süren Netanyahu, bu doğrultuda askeri gücü kullanmaya devam edeceklerini belirtti. Açıklamaları, Lübnan’daki saldırıların süreceğine yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.

Netanyahu konuşmasında ayrıca İran ve Hizbullah’a ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bu aktörlerin eski güçlerinde olmadığını iddia etti. İsrail’in bölgedeki askeri operasyonlarda aktif ve saldıran taraf olduğunu da açık şekilde dile getirdi.

Öte yandan Netanyahu, Suriye’nin güneyinde oluşturulan tampon bölge ile Gazze Şeridi’nin önemli bir bölümünün kontrol altında olduğunu ifade ederek, şimdi de Lübnan’daki askeri varlığın genişletildiğini vurguladı.