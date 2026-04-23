Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bir kez daha zirveye çıktı. Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen organizasyonda kadınlar 68 kilo kategorisinde mücadele eden milli sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

RAKİBİ MİNDERE ÇIKAMADI

Finalde rakibi Alina Shauchuk’un sakatlığı nedeniyle mindere çıkamaması üzerine hükmen galip ilan edilen Baş, Avrupa’da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Turnuvaya etkili bir başlangıç yapan milli güreşçi, ilk maçında İsveçli Tindra L. Sjöberg’i mağlup etti. Çeyrek finalde 11-0, yarı finalde ise 12-1’lik teknik üstünlüklerle rakiplerini geride bırakan Baş, finale yükseldi.

Şampiyonluk mücadelesinde yaşanan sakatlık nedeniyle müsabaka oynanamazken, altın madalya Türk sporcuya verildi.

Daha önce 2024 yılında Bükreş’te düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda da altın kazanan Nesrin Baş, büyükler kategorisindeki Avrupa şampiyonluğu sayısını ikiye çıkardı.

Milli sporcunun kariyerinde ayrıca U23 kategorisinde iki Avrupa şampiyonluğu ve Dünya Şampiyonası’nda bir gümüş madalya bulunuyor.