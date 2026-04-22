2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye rüzgarı esti. Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen organizasyonda milli güreşçiler Evin Demirhan Yavuz ve Nesrin Baş finale yükselerek büyük başarı elde etti.

EVİN DEMİRHAN YAVUZ FİNALDE

50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan Yavuz, çeyrek finalde Polonyalı Agata Walerzak’ı tuşla mağlup etti. Yarı finalde ise Rumen Emilia Alina Grigore Vuc karşısında üstün bir performans sergileyerek 6-0 kazandı.

2022 Avrupa şampiyonu milli güreşçi, finalde son Avrupa şampiyonu Oksana Livach ile altın madalya mücadelesi verecek.

NESRİN BAŞ FIRTINA GİBİ

68 kiloda mücadele eden Avrupa şampiyonu Nesrin Baş, çeyrek finalde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg’i 11-0 teknik üstünlükle geçti.

Yarı finalde Dünya Güreş Birliği takımında yer alan Alina Shevchenko karşısında da etkileyici bir performans ortaya koyan milli sporcu, rakibini 12-1 teknik üstünlükle yenerek finale adını yazdırdı.

Nesrin Baş, finalde son Avrupa şampiyonu Alina Shauchuk ile karşılaşacak.

TUBA DEMİR BRONZ PEŞİNDE

55 kiloda mücadele eden Tuba Demir, çeyrek finalde rakibini yenmesine rağmen yarı finalde Ukraynalı Liliia Malanchuk’a kaybetti. Milli sporcu bronz madalya için mindere çıkacak.

İKİ SPORCU ELENDİ

59 kiloda Bediha Gün ile 76 kiloda Elmira Yasin ise turnuvaya veda etti.