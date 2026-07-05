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Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal medyada ürettiği mizahi içerikler ve büyük beğeni toplayan "Temizlikçi Behiye Abla" tiplemesiyle tanınan içerik üreticisi Oktay Şenol, yine gündemi tam on ikiden vuran ironik bir videoya imza attı.

Şenol, Türkiye’nin Ankara’da gerçekleştireceği NATO Zirvesi öncesinde kentte yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını ve komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını da eleştiren bir video çekti.

PROTOKOL GÖRSÜN DİYE: ÇANKAYA SAHİLİNE HOŞ GELDİNİZ

Videoda takım elbisesiyle bir "bürokrat/yetkili" rolünde sahilde boy gösteren Oktay Şenol, Ankara’ya kağıt üstünde de olsa bir "deniz" getirildiğini ima eden şu sözlerle skeci açıyor:

Yetkili: "Valla güzel oldu be! Şu girişe de bir tabela yaptıralım. 'Çankaya sahiline hoş geldiniz' yazsın böyle... Protokolün göreceği şekilde büyük olsun! Tamam başkanım."

Zirve güzergahındaki yolların alelacele temizlenmesine ve estetik görünmeyen, kötü durumdaki alanların dev brandalarla kapatılarak gizlenmeye çalışılmasına atıfta bulunan Şenol, meşhur karakteri Behiye Abla'yı devreye sokuyor:

'KÖTÜ GÖRÜNEN YERLERE BRANDA ÇEKECEĞİZ ZATEN'

Yetkili: "Temizlik ne durumda Behiye Hanım?"

Behiye Abla: "Ha ben şişeleri topladım kuzum. Onun dışında da hiç sıkıntı yok zaten. Ee böyle kötü görünen yerlere de... Branda çekicez zaten. Hiç merak etme tamam mı yavrum?"

Yetkili: "Anladıım. Tamam. Sadece şu dalgalar biraz fazla olmuş ya. Onu azaltalım. Hani Ölüdeniz gibi olsun."

Asistan: "Ölüdeniz tehlikeli olur başkanım." Yetkili: "Hee doğru ya. Valla şu zirveyi bir atlatsak... Neşem yerine gelecek."

DENİZ GÖKTAŞ'A GÖNDERME: "NEŞEMİZİ ÇALAMAZLAR YA YAVRUM!"

Videonun en çarpıcı ve toplumsal mesaj içeren kısmı ise yakın zamanda yaptığı stand-up gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'a yapılan gönderme oldu.

Behiye Abla karakteri üzerinden adalete ve ifade özgürlüğüne yönelik ironik bir mesaj gönderen Şenol, videoyu şu sözlerle noktalıyor:

Behiye Abla: "Ankara'da denizimiz var artık. Neşemizi de çalamazlar ya yavrum!!"Arka planda çalan neşeli Ankara havasıyla tezat oluşturan bu hiciv dolu video, kısa sürede sosyal medyada binlerce izlenme ve yorum alarak gündemin en çok konuşulan içeriklerinden biri haline geldi.

NE OLMUŞTU?

Komedyen Deniz Göktaş hakkında İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sergilediği ve daha sonra YouTube üzerinden paylaştığı "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinde yaptığı siyasi hicivler sebebiyle soruşturma başlatılmış, dün de yurt dışı seyahati dönüşü İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınmıştı. Geceyi Vatan Emniyet'te geçiren Göktaş tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Göktaş hakkında tutuklama kararı verildi.

Avukatı Metin Aslan ve Adalet Bakanlığının verdiği bilgilere göre Deniz Göktaş, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299'uncu maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" ile 216'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamaları yöneltiliyor.