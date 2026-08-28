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Kaynak: Haber Merkezi

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 469'a yükseldiği bildirildi.

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Nepalli yetkililerin aktardığına göre, sel felaketi sebebiyle çok sayıda köprü yıkıldı, yollar zarar gördü ve arama kurtarma faaliyetleri için helikopterler görevlendirildi.

Associated Press (AP) ajansına bilgi veren yetkililer, yabancı uyrukluların da yer aldığı 1300'ü aşkın kişinin kayıp olduğunu duyurmuştu.

Nepal'deki taşkınlar dolayısıyla Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 558 kişiye ise ulaşılamadığı kaydedilmişti.

BUZUL ÇÖKMESİNE İŞARET EDİLİYOR

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu söylemişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar da sele bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın neden olduğunu ifade etmişti.