Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanıklardan Mehmet Narin’in vareste tutulduğu duruşmaya, tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve taraf avukatları katıldı.

DURUŞMA 18 MAYIS'TA

Mahkeme heyeti, dosyadan tek tutuklu sanık olan Nuri Gökhan Bozkır’ın tahliyesine karar verdi. Bozkır, başka bir dosyadan tutuklu olduğu için tahliye edilemeyecek. Öte yandan tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 18 Mayıs’a bıraktı.

Mahkeme, Bozkır’ın Hablemitoğlu suikastı dosyası kapsamında tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Bozkır’ın, terör örgütlerine yönelik patlayıcı sevkiyatı iddialarıyla bağlantılı başka dosyalardan yargılamaları sürmesi nedeniyle tutukluluk halinin devam edeceği belirtildi.