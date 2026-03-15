Türk sinema ve televizyonunun unutulmaz isimlerinden biri olan Nebahat Çehre, yarım asrı aşan sanat hayatıyla izleyicilerin hafızasında özel bir yer edinmiş durumda. Son dönemde sektördeki değişim hakkında konuşan usta sanatçı, genç oyuncuların bugün sahip olduğu olanakların kıymetini bilmeleri gerektiğini dile getirdi.

“BİZ PARA KAZANMAK YERİNE BİR İSİM VE SAYGINLIK ELDE ETTİK”

Eski dönemlerde oyunculuğun bugünkü kadar teknik imkânlara sahip olmadığını anlatan Çehre, “Makyajın ne olduğunu bile doğru dürüst bilmiyorduk. Aslında o yıllar bizim en doğal, hatta en bakımsız hâlimizdi. Oyunculuk da bugünkü kadar profesyonel değildi. Şimdi ise neredeyse Hollywood kalitesinde işler yapılıyor. Gençler bunun değerini bilmeli. Biz para kazanmak yerine bir isim ve saygınlık elde ettik. Şöhret geçicidir ama saygınlık kalıcıdır” ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu ayrıca eski filmlerle ilgili telif hakları konusuna da dikkat çekti. Yurt dışına satılan yapımlardan oyuncuların pay alamadığını belirten Çehre, bu konuda sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

“Bu konuda birlik şart” diyen Çehre, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kimse yeterince duyarlı değil. Oysa filmlerimiz yurt dışına satılıyor ve bizim de bundan pay almamız gerekiyor. Dünya sinemasında sistem böyle işliyor. Bir şarkıcı bir eser yapıyor, nesiller boyunca telif alabiliyor. Sinema sektöründe de aynı durum geçerli. Bizde ise ortak hareket edilmediği için oyuncular haklarını alamıyor. Eğer birlikte durursak, hakkımızı almak mümkün.”