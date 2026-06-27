Kaynak: DHA

Muhabbet kuşlarıyla başlayan sevgisi yıllar içinde artarak devam eden Orhan Kahraman, hayatının her anını 8 aylık dişi Macaw papağanı ‘Bonibon’ ve 11 aylık erkek Macaw papağanı ‘Pablo’ ile paylaşıyor.

Kahraman yanından bir an olsun ayırmadığı renkli dostları ‘Bonibon’ ve ‘Pablo’yu pazara, alışveriş merkezine, parka ve kafeye götürüyor. Kahraman’ın omzunda ve kolunda taşıdığı papağanları görenler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor.

Kahraman, hayvan sevgisini 7 yaşındaki oğlu Aybars Hamza Kahraman'a da aşılıyor. Parkta oyun oynarken bile papağanlar baba oğula eşlik ediyor. Papağanlar zaman zaman küçük Aybars'ın omzuna ve koluna konarken ortaya renkli görüntüler çıkıyor.

PAPAĞANLARINI KAFESE KAPATMIYOR

Kuş sevgisinin yıllar öncesine dayandığını belirten Kahraman, geçmişte yaklaşık 30 çift muhabbet kuşu beslediğini, 2017 yılında ise yaklaşık 200 kelime konuşabilen bir Jako papağanına sahip olduğunu söyledi.

Daha sonra oğluyla birlikte iki Macaw papağanı almaya karar verdiklerini ifade eden Kahraman, "Sarı olan dişi Macawımız Bonibon 8 aylık, kırmızı olan erkek Macawımız Pablo ise 11 aylık. İkisi de Milli Parklar'a kayıtlı ve belgeli. Papağanlarımı doğal yaşam ortamına yakın şekilde büyütmeye özen gösteriyorum. Kendilerine özel oyun alanları var. Günlerini orada geçiriyorlar. Özgürce hareket etmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaya yeni başlayan Bonibon'un ilerleyen dönemde daha fazla kelime öğreneceğini düşündüğünü belirten Kahraman, Pablo'nun da zamanla konuşacağına inandığını söyledi.

Koyu bir Bursaspor taraftarı olduğunu belirten Orhan Kahraman'ın en büyük hayali ise papağanlarıyla birlikte Özlüce Tesisleri'ni ziyaret etmek. Oğlu ve papağanlarıyla birlikte futbolcuları ziyaret etmek istediğini belirten Kahraman, “Kemalpaşa tatlısı ikram etmek istiyoruz. Papağanlarıma Bursaspor forması giydirip, futbolcularla buluşturmayı çok istiyoruz. Kırmızı Macawımızın adını Pablo Batalla sevgimizden dolayı Pablo koyduk. Sarı olanın adını oğlum Bonibon koydu ama ben Bursasporlu futbolcularla buluşup, bu papağanın ismini onların belirlemesini istiyorum. Benim için bunun manevi değeri çok büyük olur” diye konuştu.