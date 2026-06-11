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Kaynak: AA

NBC News’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, İsrail ile birlikte İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonrasında başlayan çatışmaların etkisiyle azalan füze stoklarını yeniden güçlendirmek için çeşitli seçenekleri değerlendiriyor.

Kimlikleri paylaşılmayan kaynaklar, Trump’ın mevcut stok seviyelerinden rahatsızlık duyduğunu ve bu konudaki memnuniyetsizliğini hem danışmanlarına hem de müttefiklerine dile getirdiğini öne sürdü.

Haberde yer alan bilgilere göre, savunma sektöründen yedi şirket yöneticisinin Trump ile görüşmek üzere hazırlık yaptığı belirtilirken, toplantının ana gündem maddesinin silah üretim kapasitesinin kısa sürede artırılması olacağı ifade edildi.

Kaynaklardan biri, Trump’ın füze stoklarının yetersizliğine ilişkin duyduğu rahatsızlığın görüşmelere de yansıyabileceğini ve toplantının gergin bir atmosferde geçebileceğini söyledi.

Buna karşılık, Beyaz Saray’dan bir yetkili NBC News’e yaptığı açıklamada, Trump’ın resmi programında şu an itibarıyla savunma şirketlerinin yöneticileriyle planlanmış herhangi bir görüşmenin yer almadığını belirtti.