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NBA'in en önemli yıldızlarından Shai Gilgeous-Alexander, basketbol sahalarının ardından futbol dünyasında da dikkat çeken bir adım attı.

Oklahoma City Thunder forması giyen Kanadalı basketbolcu, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in ortakları arasına katıldı.

Shai Gilgeous-Alexander apuesta por el Atlético de Madrid y se incorpora como inversor de nuestro club ❤️🤍 🎙️ "Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro", ha declarado el ganador de dos premios MVP consecutivos y campeón de la NBA. ➡️ https://t.co/D8LOoYyxjv — Atlético de Madrid (@Atleti) October 8, 2026

ATLETICO MADRID RESMEN AÇIKLADI

İspanyol kulübü, 8 Ekim Perşembe günü yaptığı açıklamayla Gilgeous-Alexander'ın kulübün ortaklık grubuna dahil olduğunu duyurdu.

Atletico Madrid, iş birliğinin hırs, mükemmeliyet ve başarının emekle kazanılması gerektiğine yönelik ortak değerlere dayandığını belirtti.

Yıldız basketbolcunun kulübe ne kadar yatırım yaptığı ise açıklanmadı.

'GELECEĞİNİN BİR PARÇASI OLMAKTAN MUTLUYUM'

Shai Gilgeous-Alexander, Atletico Madrid'e ortak olmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Atletico Madrid'in ortaklık grubuna resmen katıldığım için heyecanlıyım. Bu kulüp, uzun yıllardır Avrupa futbolunun zirvesinde yer alıyor ve geleceğinin bir parçası olma fırsatı bulduğum için minnettarım."

VINICIUS JUNIOR İLE YAKIN ARKADAŞ

Futbola olan ilgisiyle bilinen Gilgeous-Alexander, 2025 yılında GQ dergisine verdiği röportajda futbolun ilk sporu olduğunu söylemişti.

Kanadalı yıldız, Real Madrid forması giyen Vinicius Junior ile arkadaşlığıyla da tanınıyor. Brezilyalı futbolcu, Aralık 2023'te Oklahoma City Thunder'ın maçını tribünden takip ederek Gilgeous-Alexander'a destek vermişti.

Gilgeous-Alexander, yaptığı yatırımla arkadaşının formasını giydiği Real Madrid'in ezeli rakibi Atletico Madrid'in ortaklarından biri oldu.

NBA'DE TARİH YAZDI

2025 ve 2026 yıllarında üst üste NBA'in en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Shai Gilgeous-Alexander, 2025'te Oklahoma City Thunder ile NBA şampiyonluğu da yaşamıştı.

Atletico Madrid ise tarihinde 11 kez La Liga şampiyonluğuna ulaşarak Real Madrid ve Barcelona'nın ardından İspanya'nın en fazla lig şampiyonluğu kazanan kulübü konumunda bulunuyor.