San Antonio Spurs, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finali ilk maçında deplasmanda Oklahoma City Thunder’ı uzatmaya giden karşılaşmada 122-115 mağlup etti.

Paycom Center’da oynanan mücadelede Spurs’te Victor Wembanyama 41 sayı ve 24 ribauntla öne çıkarken, Dylan Harper 24 sayı, 11 ribaunt ve play-off kulüp rekoru olan 7 top çalma ile oynadı.

Wembanyama (22 yaş, 134 gün), NBA play-off tarihinde 40 sayı ve 20 ribaunt barajını geçen en genç oyuncu olarak kayıtlara geçti. Önceki rekor 1970 NBA Finalleri’nde 22 yaş 343 günle Kareem Abdul-Jabbar’a aitti.

Thunder’da Alex Caruso 31 sayıyla kenardan gelerek etkili olurken, Jalen Williams 26 sayı üretti. MVP Shai Gilgeous-Alexander ise 24 sayı ve 12 asistle mücadeleyi tamamladı.

Thunder’ın geçen sezon finallerden bu yana süren 9 maçlık play-off galibiyet serisi sona ererken, Spurs seride saha avantajını elde etti.