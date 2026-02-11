NBA’de Los Angeles Lakers forması giyen Jaxson Hayes’in iterek düşürdüğü Washington Wizards maskotu, yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor.
31 Ocak’taki maçta, Lakers’ın 142-111’lik galibiyeti öncesi salondan koşarak çıkmaya çalışan Wizards maskotu, Hayes tarafından itilerek düşürüldü.
Olayın ardından NBA, Hayes’e 1 maç ceza verirken, maskot hukuki süreç için 2021’de Hayes’e karşı açılan aile içi şiddet davasında görev alan avukatlık bürosunu tuttu.
Waukeen McCoy, “Önce meseleyi çözme fırsatı vereceğiz, ancak yasal işlem yapılması bekleniyor” dedi.
25 yaşındaki Hayes, cezasını çektikten sonra Wizards ve maskottan özür dilemişti.