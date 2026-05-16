San Antonio Spurs, NBA play-off yarı final serisinin altıncı maçında Minnesota Timberwolves’u deplasmanda 139-109 mağlup ederek seriyi 4-2 üstün tamamladı ve konferans finaline yükseldi.
Target Center’da oynanan mücadelede Spurs adına Stephon Castle, 32 sayı ve 11 ribauntluk performansıyla maçın öne çıkan ismi oldu.
Konuk ekipte De’Aaron Fox 21, Victor Wembanyama 19, Julian Champagnie ise 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Minnesota cephesinde Anthony Edwards 24, Terrence Shannon 21 ve Naz Reid 18 sayıyla mücadele etti.
Batı Konferansı finaline yükselen Spurs, Oklahoma City Thunder ile eşleşti. Serinin ilk karşılaşması 19 Mayıs Salı günü Thunder’ın ev sahipliğinde oynanacak.
PİSTONS, SERİDE 3-3'LİK EŞİTLİK SAĞLADI
Doğu Konferansı yarı finalinde Detroit Pistons, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 115-94 yenerek seride durumu 3-3 yaptı.
Rocket Arena'da oynanan müsabakada Cade Cunningham 21 sayıyla oynarken Paul Reed 17, Jalen Duren ise 15 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı.
Cavaliers'ta James Harden 23 sayıyla maçın en skoreri olurken Evan Mobley 18 sayıyla tamamladı.
Serinin yedinci maçı, Pistons'un evinde Little Caesars Arena'da 18 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.