NBA’de normal sezon mücadelesinde Charlotte Hornets, Detroit Pistons’ı ağırladı. Karşılaşma, konuk ekibin 104-110’luk galibiyeti ile sona erdi.

İki takımın mücadelesine karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde çıkan kavga damgasını vurgu. İki oyuncunun arasındaki gerginliğin kavgaya dönüşmesi ile saha bir anda karıştı.

Üçüncü çeyreğin ortalarında Hornets’tan Moussa Diabaté ve Pistons’tan Jalen Duren'in pota altındaki mücadelesinde hakem faul kararı verdi. Faul düdüğünün çalması ile birlikte iki oyuncu arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada Duren'in Diabaté’ye fiziksel müdahalede bulunması kavganın fitilini ateşledi.

Oyuncular, antrenörler ve yetkililer duruma müdahale etmeye çalışırken, Diabaté Duren'e yumruk atarak karşılık vermeye çalıştı. Diabaté, kısa süreliğine engellendikten sonra kurtulmayı başardı ve Duren'i ikinci kez kovalamaya çalıştı, ancak saha kenarındaki koltukların yakınında tekrar engellendi.

Bu sırada Hornets oyuncusu Miles Bridges Duren'e saldırdı ve gerginlik yeniden tırmandı. Ayrıca maçta forma giymeyen Isaiah Stewart, Detroit yedek kulübesinden fırlayıp Bridges'e saldırmaya çalıştı. Antrenörler, oyuncular ve yetkililer kavgayı durdurmakta büyük güçlük çekti.

Ortalığın sakinleşmesi sonrası hakemler, kavgaya karışan Diabaté, Bridges, Duren ve Stewart’ı oyundan ihraç etti. NBA yönetiminin kavgaya karışan oyunculara disiplin cezası vermesi bekleniyor.

Yaşanan kavga maçın geri kalanının oldukça gergin geçmesine neden oldu. Hornets koçu Charles Lee maçın son çeyreğinde yaşanan bir pozisyona itiraz ederken hakemin üstüne yürüdü ve oyundan atıldı.

Maçın sonunda ev sahibi takımın oyuncuları taraftarların coşkulu alkışları eşliğinde parkeden ayrıldı.