NatWest Group’un, özel sermaye fonlarının kontrolündeki Evelyn Partners’ı satın almak için ileri düzey görüşmeler yürüttüğü ifade ediliyor. Sky News’te yer alan habere göre, NatWest, son günlerde rekabette öne geçerek Barclays’i geride bıraktı. Bankanın Evelyn Partners için 2.5-3 milyar sterlin aralığında bir bedel ödemesi bekleniyor.
İki dev banka birleşiyor: İngiliz banka 2.5 milyar sterlin ödeyecek
İngiltere'nin en büyük bankalarından NatWest Group, varlık yönetim şirketi Evelyn Partners'ı yaklaşık 2.5 milyar sterline satın almaya hazırlanıyor.
Yaklaşık 65 milyar sterlinlik müşteri varlığını yöneten Evelny İngiltere ile İrlanda genelinde varlık yönetimi ve finansal planlama hizmetleri sunuyor.
Hedef yüksek gelir grubu
Bu satın alma, 2023 yılıdna göreve gelen NatWest CEO’su Paul Thwaite liderliğinde yürütülen yeni stratejinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Thwaite, bankanın odağını daha yüksek getirili alanlara (özellikle varlık yönetimi ve varlıklı müşteri bankacılığına) kaydırmıştı.
Son bir senede yüzde 50 değer kazandı
Her ne kadar rakam büyük görünse de, 3 milyar sterlinin altındaki bir fiyat NatWest’in yaklaşık 52 milyar sterlinlik piyasa değeri dikkate alındığında sınırlı kabul ediliyor. Bankanın hisseleri son bir senede yaklaşık yüzde 50 değer kazandı.
Satış süreci, danışmanlık firması Evercore tarafından yürütülüyor. Uzmanlara göre bu işlem, İngiltere’de bankalar ve varlık yöneticilerinin ölçek büyütme ve uzun vadeli tasarruf pazarından pay alma yarışının hızlandığı bir döneme denk geliyor.