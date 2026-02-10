İki dev banka birleşiyor: İngiliz banka 2.5 milyar sterlin ödeyecek

Son bir senede yüzde 50 değer kazandı

Her ne kadar rakam büyük görünse de, 3 milyar sterlinin altındaki bir fiyat NatWest’in yaklaşık 52 milyar sterlinlik piyasa değeri dikkate alındığında sınırlı kabul ediliyor. Bankanın hisseleri son bir senede yaklaşık yüzde 50 değer kazandı.