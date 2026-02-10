Yeniçağ Gazetesi
Ünlü iş insanı Kemal Yazıcı hayatını kaybetti: Sektörde büyük yas

İş dünyasının önemli isimlerinden Anadolu Grubu kurucularından ve Onursal Başkanı Kamil Yazıcı, 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
İş dünyasının önemli isimlerinden Anadolu Grubu kurucularından ve Onursal Başkanı Kamil Yazıcı, 97 yaşında yaşamını yitirdi.

İş dünyasının önemli isimlerinden Anadolu Grubu kurucularından ve Onursal Başkanı Kamil Yazıcı 97 yaşında hayatını kaybetti.

ANADOLU GRUBU SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Yazıcının vefat haberi, Anadolu Grubu resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu.

Paylaşımda, "Grubumuzun kurucu ve Onursal Başkanlarından Sayın Kamil Yazıcı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli kurucumuza Allah’tan rahmet dileriz. Kaybımız büyük, acımız sonsuzdur." sözleri sarf edildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

97 yaşında hayatını kaybeden iş insanı kamil Yazıcı'nın cenaze programı belli oldu.

Yazıcı, 11 Şubat Çarşamba günü Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde öğle namazında kılınacak cenaze namazının ardından, Maltepe İlçesi Yüzevler Mahellesi'nde bulunan Maltepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenlerinin katılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
