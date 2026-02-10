Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve 15 Ekim’den itibaren yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşındaki sanatçı Fatih Ürek, 30 Ocak’ta yaşamını yitirmişti.
Fatih Ürek'in değerli kürkleri satıldı mı? Ablaları ilk kez konuştu
Şarkıcı Fatih Ürek’in ölümü magazin gündeminde yankı bulmaya devam ediyor. Ürek’in ablaları, kardeşlerinin ölmeden önce yaşadığı evdeki kişisel eşyalarının satıldığı yönündeki iddialara ilişkin ilk kez konuştu.
Fatih Ürek, 1 Şubat’ta Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Cenazeye kız kardeşi Sevil Ürek, şarkıcı Gülben Ergen, şarkıcı Hande Yener, oyuncu Hamdi Alkan, sanat dünyasından pek çok isim, ailesi ve sevenleri katılmıştı. Fatih Ürek, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.
AİLESİ HAKKINDA ŞOK İDDİA
Fatih Ürek’in vefatından sonra ailesiyle ilgili ağır suçlamalar gündeme gelmişti. Sunucu Nur Tuğba Namlı, Ürek’in hayatta kalma mücadelesi verdiği günlerde evinin talan edildiğini öne sürmüştü.
Namlı, Ürek’in ablalarına hitaben “Evi talan ettiniz mi? İstanbul'daki Bodrum'daki evlerin içerisindeki eşyalar nerede? Fatih Ürek daha vefat etmeden, kürklerini İzmir'deki ünlü kürk evine satmaya çalıştınız mı? Kolundaki, kasadaki bileklikler şu an sizin kolunuzda mı?” diye seslenmişti.
EVİ TALAN MI EDİLDİ?
Gel Konuşalım programında sunucu Nur Tuğba Namlı, Ürek’in ablalarına yönelik çarpıcı ithamlarda bulunmuştu. Namlı, “Adam yaşam savaşı veriyor. İstanbul'daki, Bodrum'daki evini talan etmişler. Çok net bir isimden duymasam asla söylemem” diye konuşmuştu. Namlı, Fatih Ürek’in her zaman taktığı bilekliklerin başkalarının kolunda olduğunu ve kürklerin İzmir’e götürüldüğünü iddia etmişti.
ABLALARI İLK KEZ YANIT VERDİ
Medya ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu iddialara Fatih Ürek’in ailesi ilk kez açıklık getirdi. Ürek’in ablaları Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, Gece Muhabiri Samet Aday’a konuştu.
“AİLE MEZARLIĞI ALDI”
Abla Selvi Ürek, iddialara ilişkin şunları söyledi: “Yalan, bütün bu söylenenler hepsi yalan, hepsi iftira. Hiçbir şekilde hiçbir şeyine dokunmadık. Sadece bir evini taşıdık. Kirada oturuyordu.
Ataşehir'deki evine mahkemenin belirlediği taşıyıcılarla gidildi. Her şey avukatın ve mahkemenin belirlediği avukatla birlikte sayıldı. Bir yediemine ve vasisine bırakıldı. Orada hala. Biz kürk satmışız. Biz kürkleri bile bilmiyoruz. Kürkleri doğru ama evinde.
Gerçekten üzülüyoruz, lütfen bizi rahat bırakın. Biz ona dua etmek istiyoruz. Tam o sırada bir telefon geliyor bunu gördün mü duydun mu” Nurgül Fırat ise şöyle dedi: “Fatih 2015 yılında bir aile mezarlığı aldı. Annem, ablam. Niçin aldı? Abları için, ailesi için. Bunu söyleyenler bunu düşünsün. Fatih şimdi aile mezarlığında.”
FATİH ÜREK KİMDİR?
Fatih Ürek, Türk müzik ve eğlence dünyasının renkli simalarından biri olan şarkıcı, tiyatrocu, oyuncu ve sunucuydu.3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da doğdu.
Babası Şerafettin Ürek, Erzurum'da sucuk fabrikasında kasaplık yapıyordu; annesi Seher Ürek'ti. Üç ablası (Selvi, Sevgi ve Nurgül) vardı ve ailenin tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi. 1 yaşındayken ailesi Bursa'ya taşındı, çocukluğu ve gençliği burada geçti.
Sanat hayatına genç yaşta Bursa Devlet Tiyatrosu'nda figüranlıkla başladı. Ses sanatçısı olma hayaliyle İstanbul'a yerleşti. İlk albümü "Yaktı Yaktı"yı 1993'te çıkardı ve fantezi-pop tarzıyla dikkat çekti.
1995'te "Sen İki Gözümsün" albümüyle pop yanında klasik Türk müziği eserlerine de yer verdi. Enerjik sahne şovları, dansları, renkli kostümleri ve kendine özgü tarzıyla 1990'lardan itibaren Türkiye'nin popüler eğlence figürlerinden biri haline geldi.
Müzik kariyerinin yanı sıra tiyatro, dizi ve filmlerde rol aldı; Ruhsar, Neredesin Firuze, Jet Sosyete, Menajerimi Ara gibi yapımlarda oynadı.
Televizyon programlarında sunuculuk yaptı, çeşitli skeç ve karakterlerle (örneğin Reyting Hamdi'de Fred Çakmaktaş) izleyiciyi güldürdü.Ne yazık ki, 15 Ekim 2025'te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alındı ve uzun süre tedavi gördü. 30 Ocak 2026 tarihinde, 59 yaşında hayatını kaybetti.
Cenazesi İstanbul’da defnedildi ve sevenlerini büyük üzüntüye boğdu.
Fatih Ürek, enerjisi, neşesi ve sahne performansı ile hafızalarda yer eden bir sanatçı olarak anılıyor.