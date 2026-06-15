Kaynak: İHA

Nazilli Belediyesi’nin katkılarıyla, NAZ Tiyatro Topluluğu tarafından sahneye taşınan dünya tiyatrosunun en önemli eserlerinden biri olan ünlü Fransız oyun yazarı Molire’in ölümsüz klasiği "Hastalık Hastası", 20 ve 21 Haziran 2026 tarihlerinde Nazillili sanatsevere sunulacak.



Nazilli Belediyesi Tiyatro Salonu’nda saat 21.00’de perdelerini açacak oyun, klasik tiyatronun unutulmaz eserlerinden biri olarak izleyicilere hem kahkaha dolu hem de düşündüren bir akşam olacak.



Yönetmenliğini Aslı Kaymak Işıklı’nın üstlendiği eser, güçlü oyunculuk performansları ve sahne kurgusuyla çıkacak.



