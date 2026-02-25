Başarılı müzisyen, bu anlamlı ödülün kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, Uluslararası İstanbul Ödül Töreni için emek veren herkese “bin teşekkür” ettiğini ifade etti. Öncel, özellikle şarkılarıyla derin bir bağ kuran, duygularını paylaşan ve kariyeri boyunca iyi günde kötü günde yanında olan hayranlarına minnet duyduğunu dile getirdi.

Yıllardır Türk pop müziğine damga vuran eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, açıklamasında dinleyicilerine “bir dünya sevgi” gönderdiğini vurguladı. Duygusal mesajı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, hayranları da sanatçıya destek mesajları yağdırdı.

“Pop Müziğin Divası” ödülü, Nazan Öncel’in müzik kariyerindeki önemli kilometre taşlarından biri olarak kayıtlara geçti.