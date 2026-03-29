Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’nün (NATO) sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tartışma yarattı. NATO, 2026 yılında Ankara’da düzenlenecek zirveye dikkat çekmek amacıyla Anıtkabir fotoğrafı eşliğinde “100 gün kaldı” mesajı yayımladı.

Paylaşımda, zirvenin Türkiye’de ikinci kez gerçekleştirileceği belirtilerek, ilk zirvenin 2004 yılında İstanbul’da düzenlendiği hatırlatıldı. NATO zirvelerinin, müttefik liderlerin bir araya gelerek ittifakın gündemindeki kritik konuları değerlendirdiği platformlar olduğu vurgulandı.

Söz konusu paylaşımın ardından çeşitli sol ve sosyalist örgütlerden tepki geldi. Türkiye İşçi Partisi Ankara İl Örgütü, paylaşımına “Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var” notunu düşerken, Devrim Partisi ise “Geldikleri gibi giderler” ifadelerini kullandı.

Devrimci Gençlik Dernekleri de paylaşımda bulunarak NATO’ya yönelik sert mesajlar verdi. Emek Gençliği ise yaptığı açıklamada NATO’yu “emperyalist bir savaş örgütü” olarak nitelendirerek, zirveye karşı çıkacaklarını belirtti.

Devrimci İşçi Partisi, Ankara’daki zirveyi “emperyalizmin savaş konseyi” olarak tanımlarken, NATO’dan çıkılması ve üslerin kapatılması çağrısında bulundu. Sosyalist Cumhuriyet Partisi de benzer şekilde NATO karşıtı ifadeler içeren açıklama yaptı.