İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi otoyolların çevresine yerleştirilen NATO logolu panellerin önünde yaptığı açıklamada, “Bu panellere 181 milyon lira para harcandı. Bu paneller bazı şeyleri öne çıkartmak, bazı şeyleri de kapatmak ve karartmak için kullanılıyor. Bu panellerin arkasında asıl ne var biliyor musunuz? Fakirlik var, yoksulluk var, yıkıntı var, açlık var, sefalet var.” dedi.

Aslında Esenboğa-Ankara arasındaki otoyolda 181 tane gecekondu ya var ya yok... Madem, halkın fakirliğinden utanılıyor, her biri için birer milyon lira harcansa, 181 gecekondu, 181 villaya dönüşürdü...

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NATO zirvesi için Ankara’daki taksicilere, gri pantolon ve beyaz gömlek giyme mecburiyeti de getirildi. TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, zirve kapsamında temizlenecek araçlarda misafirlere Türk lokumu, kolonya ve soğuk su ikram edilerek ülkenin ve Ankara'nın en iyi şekilde temsil edileceğini bildirdi.

NATO Zirvesi sırasında başkentte, 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. Şehir genelindeki yaklaşık 6 bin kamera aktif olarak kullanılacak, ihtiyaç duyulan bölgelerde helikopter destekli denetimler gerçekleştirilecek.

Çevre illerle iş birliği içerisinde il giriş ve çıkışlarında güvenlik ve trafik uygulamaları yoğunlaştırıldı.

Patlayıcı ve yanıcı madde taşıyan araçların Ankara’ya girişine müsaade edilmeyecek. Ayrıca belirlenen alanlarda motosiklet, skuter gibi araçların kullanımına izin verilmeyecek.

Turizm polisi birimleri yabancı heyetlere rehberlik ve destek hizmeti sunmak üzere sahada aktif görev yapacak. Atlı polis ekipleri de özellikle yoğun bölgelerde görünür güvenlik hizmetlerini yerine getirecek. Tüm personel yaka kamerası ile görev yapacak.

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İYİ Pati Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, grup konuşmasında “Bugün Ankara’da yaşanan manzaraya bakıyoruz. Yollar kapanıyor. Şehir, olağan düzeninden çıkarılıyor. Üniversiteler, kamu kurumları kapatılıyor. Gündelik hayat, güvenlik tedbirleri bahanesiyle zorlanıyor. Gazetecilerin akreditasyonları tartışma konusu oluyor. İnsanlar yasaklarla, gözaltılarla karşı karşıya bırakılıyor.

Bu telaş nedir? Bu eyyamcılık nedir?

Türkiye, NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak zorunda değildir.

Devlet ciddiyeti bu değildir.

Türkiye’nin itibarı, boyanan duvarlarla, kapatılan yollarla, susturulan gazetecilerle ölçülmez.

Türkiye’nin itibarı, hukukunun güvenilirliğiyle, kurumlarının ciddiyetiyle ve dış politikasının tutarlılığıyla ölçülür.” dedi.

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Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından düzenli olarak yaptırılan “Eurobarometer” anketinde Avrupalıların yüzde 29'u gelecek 5 yıl içinde kendi yaşam standartlarının düşeceği endişesini dile getirirken, bu yaklaşımın en yaygın olduğu ülkeler arasında Fransa, Portekiz, Avusturya ve Almanya öne çıktı.

Türkiye’de ise hayat standardı zaten çok düştüğü için kimse endişeye yönelik anket yapmıyor. Bir defa emekliler açlığa mahkûm edilmiş durumda. Çünkü emeklilerin en az yarısına ancak bir hafta yetebilecek maaş veriliyor. Çalışanların büyük çoğunluğu, asgari ücret alıyor. Bu da kirayı bile karşılamıyor.

NATO toplantısına katılacak ülkelerin liderleri, Türkiye’deki bu sefalet tablosunu bilmiyor olamaz. Dolayısıyla bu ülkelerden gelenleri gri pantolonlu beyaz gömlekli şoförlerin lokum ve kolonya ile karşılaması veya gecekonduların önüne paneller çekilmesi, görünüşü belki biraz kurtarır ama, asıl önemli olan panellerin arkasındaki hayattır.

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NATO liderleri bu sahte görüntüye aldanmaz elbette ama onlar da daha şimdiden eyyamcılık yapıyor. Çünkü ABD’nin ve AB’nin bölgede Türk ordusuna ihtiyacı var. Nitekim, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Türkiye, son derece önemli. İttifaktaki en güçlü ordulardan. Son derece iyi donanımlı, eğitimli. Devasa savunma sanayisi avantajına sahip.” dedi.

Yani Ankara’ya görücü olarak geliyorlar...

George Soros da 2002 yılında Sabancı Üniversitesi'nde verdiği konferansta “Türkiye'nin en iyi ihraç ürünü ordusudur” dememiş miydi? İşte, Ankara’daki NATO zirvesinde bu ihracatın kuralları ve fiyatı belirlenecek!