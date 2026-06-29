Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında “Terörsüz Türkiye süreci” konusunda Cumhur İttifakı olarak yasal bir çerçeve üzerinde çalıştıklarını açıkladı ve “Önümüzdeki süreçte Meclis'in de desteğiyle tarihe bir kayıt düşeceğiz.” dedi.

Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terör işinin yüzde 80-90'ı bitti. Yakın zamanda artık terör, Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır.” dedi.

TBMM Başkanı, “Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir.” ifadelerini kullandı.

Son olarak da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mersin'de konuştu ve “Çok önemli bir komisyon oluştu parlamentoda ve çok da önemli çalışmalar yaptı, doğrudur. Ama onun akabinde özellikle beklenen kök yasa, çerçeve yasa hala parlamentoya gelmiş değil. Bu yasayı Kürt halkı, Türkiye halkları olarak, Türkiye'nin bütün demokrasi güçleri olarak hep birlikte bekliyoruz. Ve şunu çok iyi biliyoruz ki Kürt sorunu sadece bir yasaya sığdırılarak tabii ki çözülmez. Bunun farkındayız. Ama bu yasayı neden bu kadar önemsedik? Neden her mikrofonu elimize aldığımızda, neden her toplantıda ve konuşmamızda bu çerçeve yasayı gündem ettik? Çünkü bu kök yasa başka yasalar için bir zemin hazırlayacak. Bunu umut ediyoruz. Bu yasa çıkarsa ilk kez Kürt sorunu yasal ve hukuki zeminde konuşulmuş olacak; bir yasayla, bir metinle, bir hukuki metinle işlenmiş olacak. Bu çok değerli, çok kıymetli.” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Tandoğan mitinginde “Terörist başı 50 bin insanın katilini en ciddi muhatap bilenler, artık ne derse desin, bizim muhatabımız değildir. Yaşınızı başınızı almış olsanız da az ötede oynayın... Oynayabildiğiniz vakte kadar... Her an şu ses kulağınızda çınlasın:

İhanetin zamanaşımı yoktur! İhanetin zamanaşımı yoktur! ihanetin yaşı da yoktur, zamanaşımı da yoktur! Her geçen gün hesap vermeye bir gün daha yaklaşacaksınız!” dedi.

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“Bu ittifak, Abdullah Öcalan ittifakı olarak tarihe geçecektir” ifadesini kullanan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

-Devlet, Kürtler ile PKK’lı teröristler arasına her zaman kalın duvarlar çekti. Bu duvarlardır ki, ne kadar zorlanırsa zorlansın, Türkiye’de bir iç çatışmayı her zaman engelledi. İmralı süreci ve Öcalan’ın doğrudan muhatap alınması ise evvela bu anlatıyı yıkmış; Kürtleri, Öcalan’ın vesayeti altına almanın yolunu açmıştır. Şimdiyse, Kürtler ile PKK’yı birbirinden ayırmaya çalışan “Devlet Aklı” gitmiş, yerine Öcalan’ı Kürtlerin ulusal lideri yapmaya çalışan “Devlet Bahçeli aklı” gelmiştir.

-Bu proje Lübnan ve Irak’ta uygulanan, gücü etnik ve mezhepsel kimlikler arasında bölüştüren müstemleke artığı bir projedir. Zaten, Bahçeli bir Kürt bir de Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı talebini daha önce dile getirmiştir. Meclis Başkanı, Anayasa’nın 3. maddesinden rahatsız olduğunu alenen ifade edebilmektedir. Cumhurbaşkanı ise hayallerinde, başka bir cumhurun reisi olacağı günü beklemekte, Türkiye’yi etnisitelerle tanımlamaktadır.

-Türkiye’nin Lübnan gibi, Irak gibi bir ülkeye dönüşme ihtimali ufukta belirmiştir. Ortadoğu’nun iç savaş yaşayan ve belini bir türlü doğrultamayan ülkelerinin benimsediği modeldir bu. İnsanların birbirini acımasızca yok ettiği, kurtarılmış mahallelerin olduğu, ticaretin durduğu, toplumun yoksulluğa sürüklendiği modeldir. 100 senedir sağ salim devam eden Türkiye Cumhuriyeti’nin dibine konan dinamittir bu. Bunu yapanların tamamı suçludur ve hesap vermelidir.

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Yasa çıkarmak, bir düzenlemenin hukuka uygun olduğunu göstermez. Kök yasa, Anayasa’dır. Yasaların Türk Milleti’nin egemenliğini temsil eden Anayasa’ya uygun olması gerekir. Bu sebeple ikide bir “Yeni Anayasa” diyorlar; “Anayasa değişikliği” demiyorlar. “Yeni Anayasa” demek, devleti kuruluş felsefesi ve kurumlarıyla birlikte yıkarak yerine yenisini kurmaya çalışmak demektir. Bu da Anayasa’ya göre suçtur. Ceza yasasındaki karşılığı da “Anayasa’yı ihlal” ve “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” tır.

Gerçi yıllardır hatırlatıyorum ama sorun tarihe kayıt düşmekse, ben de tarihe bu kaydı düşmüş olayım...