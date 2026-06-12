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Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. NATO Zirvesi'ne haftalar kala "Çirkinler" ve "Daltonlar" adıyla anılan grupların iş insanları, şirketler ve siyasetçilere yönelik tehdit faaliyetlerini artırdığı öne sürülürken, bazı iş yerlerine "Zamanınız doluyor" mesajları gönderildiği, siyah çelenk bırakıldığı ve kurşunlama olaylarının yaşandığı iddia edildi.

T24'ten Tolga Şardan'ın köşesine taşıdığına göre, güvenlik kaynaklarına yansıyan bilgilere göre, kısa süre önce düzenlenen operasyonlarda bazı üyeleri tutuklanan "Çirkinler" grubunun tehdit faaliyetleri devam ediyor. Ankara'da faaliyet gösteren büyük bir emlak firmasının çalışanlarına toplu şekilde cep telefonu mesajları gönderildiği öğrenildi. Çalışanların telefonlarına ulaşan mesajlarda, "Zamanınız doluyor" ifadelerinin yer aldığı öne sürüldü.

Tehdit mesajlarının ardından aynı iş yerine korku ve baskı oluşturmak amacıyla siyah çelenk gönderildiği, daha sonra da silahlı saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi. Olayla ilgili polis ve savcılık ekiplerinin kapsamlı soruşturma yürüttüğü belirtildi.

ÇAYYOLU VE YAŞAMKENT'TE KURŞUNLAMA İDDİALARI

Başkentin son yıllarda hızla büyüyen bölgeleri arasında yer alan Çayyolu ve Yaşamkent'te de çeşitli iş yerlerine yönelik silahlı saldırılar yaşandığı öne sürülüyor. İddialara göre bazı iş insanları ve şirket yöneticileri tehdit mesajları almaya başladı. Güvenlik nedeniyle isimleri açıklanmayan çok sayıda iş insanının emniyet birimlerine başvurarak şikâyette bulunduğu belirtiliyor.

Ankara'nın önde gelen inşaat şirketlerinden birine yönelik tehditler üzerine polis ekiplerinin firmaya geçici koruma sağladığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

HOLDİNGLERE KADAR UZANAN TEHDİT ZİNCİRİ

Soruşturma dosyalarına yansıyan bilgilere göre tehditlerin yalnızca küçük işletmelerle sınırlı kalmadığı ifade ediliyor. Başkentin önemli iş insanlarından birine ait holdingin de tehdit mesajlarının hedefi olduğu ileri sürülüyor.

Emniyet kaynakları, son dönemde gelen ihbar ve şikâyetlerde dikkat çekici bir artış yaşandığını

değerlendirirken, olayların organize bir yapı tarafından yürütülüp yürütülmediğini araştırıyor.

DALTONLAR ADINA GÖNDERİLEN MESAJLAR

İNCELEMEDE

Öte yandan güvenlik birimleri, "Daltonlar" adı kullanılarak gönderilen tehdit mesajlarını da mercek altına aldı. Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, son dönemde yurt dışı telefon hatları üzerinden gönderilen mesajlarla çeşitli kişi ve kurumlara yönelik tehditlerde

bulunulduğu değerlendiriliyor.

Bu kapsamda aktif siyasette yer alan önemli bir ismin ailesinin de hedef alındığı iddia edildi.

Daltonlar adına gönderildiği öne sürülen mesajlarda siyasetçinin eşi ve oğlunun tehdit edildiği, kendilerinden "sokağın payı" adı altında para talep edildiği ileri sürüldü. Savcılık ve emniyet birimlerinin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

GÜVENLİK BİRİMLERİ ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

YÜRÜTÜYOR

Yetkililer, tehdit mesajlarının gerçekten suç örgütleri tarafından gönderilmiş olabileceği gibi, örgüt isimlerinin kullanılarak farklı kişiler tarafından da işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Bu nedenle hem dijital izler hem de uluslararası iletişim ağları üzerinden kapsamlı incelemeler yapılıyor.

NATO Zirvesi öncesinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı Ankara'da, emniyet ve savcılık

birimlerinin tehdit ve saldırı olaylarına ilişkin soruşturmaları sürüyor.