ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş devam ederken İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren bazı füzeler NATO’nun savunma sistemi tarafından imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara göre savaş boyunca toplam 3 mühimmat Türk hava sahasında imha edildi.

NATO, Hatay’da düşürülen ilk füze sonrası yaptığı açıklamada Türkiye’ye destek mesajı vermişti. Ancak bu durumun NATO’nun kuruluş anlaşmasındaki 5’inci maddeyi tetiklemeyeceği vurgulandı. Ayrıca gelen haberlere göre NATO, Türkiye’ye yeni savunma sistemi kurmayı planlıyor.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü köşe yazısında NATO ile ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi yazdı. Buna göre NATO, Türkiye’de kolordu kuruyor.

Terkoğlu, "Bir süredir, “Türkiye NATO’dan koptu mu kopuyor mu” diye tartışıyoruz ya... Bir kaynaktan, NATO’nun Türkiye’de yeni bir kolordu kurduğunu öğrendim. Adı “MNC-TÜR” idi. Açılımı “Multinational Corps Türkiye”. Yani “Çokuluslu Kolordu Türkiye” ifadelerini kullandı.

Terkoğlu, söz konusu iddiadan emekli askerlerin haberinin olmadığını belirterek, Milli Savunma Bakanlığı’ndan görüştüğü kaynağın “NATO’nun Türkiye’de böyle bir karargâhı yok!” şeklinde dönüş yaptığını söyledi.

Terkoğlu, sonrasında sosyal paylaşım platformu Linkedln’de bir NATO çalışanının paylaşımını gördüğünü söyledi. Terkoğlu, NATO çalışanı Türk’ün paylaşımı ile ilgili şunları söyledi:

“Kişisel bilgilerinde en başa “NATO MNC-TÜR”ü yazmıştı. Bir paylaşımında 29-30 Ocak’ta, NATO’nun savunma planlarını gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen LANDCOM Kolordu Komutanları Konferansı’nda, MNC-TÜR’ü temsilen katıldığını söylüyordu.

Dahası... Bir başka paylaşımda MNC-TÜR’ün armasını da paylaşmıştı. Çift başlı Selçuklu kartalına benzettiğim, ortasında Ay-Yıldız olan bir figürün üzerinde NATO yıldızı, iki yanda da “korkusuz” ve “azimli” kelimelerinin İngilizcesi yazıyordu.”

Terkoğlu, yazısında NATO çalışanının kolordu konusundaki paylaşımını ise şöyle anlattı:

“H.Y, kolordunun kuruluşunu şöyle duyurmuştu:

“Çokuluslu Kolordu Türkiye (MNC-TÜR) kurulmasına katkıda bulunmaktan gurur duyuyorum. Yeni bir NATO kuvvet yapısı karargâhı olarak MNC-TÜR, NATO’nun caydırıcılık ve savunma duruşunu güçlendirmede, çokuluslu birlikte çalışabilirliği artırmada ve ittifakın operasyonel hazırlığını desteklemede kilit bir rol oynayacaktır.”

Söz konusu NATO toplantısının fotoğrafı, görevdeki bir ismin paylaşımı, sağ omza takılan “patch” dediğimiz arma... Hatta H.Y’nin paylaşımın altına NATO’da görev yapan çok sayıda yabancı asker kutlama mesajı yazmıştı.”

RESMEN KABUL EDİLDİ

Barış Terkoğlu yazısında, söz konusu sosyal medya paylaşımı sonrası görüştüğü kaynağın kolordu iddiasını kabul ettiğini söyledi. Terkoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bunun üzerine tekrar bakanlığı aradım. NATO çalışanı H.Y’nin bir milyardan fazla üyesi olan sosyal medya ağında herkese açık paylaştıklarını aktarıp tekrar sordum.

Birkaç saat sonra dönüş oldu. Bakanlık bu kez NATO MNC-TÜR’ü kabul etti. Ama bazı şerhlerle: “Bu çalışma NATO’nun bölgesel planlamaları kapsamında yapılıyor. Başladı ama henüz nihayete ermiş değil. Henüz kurulmuş değil, kesin kurulacak da diyemeyiz. Arması da kesin olarak bu değil. Çalışma geçen yıl başladı. Son İran krizi ile ilgisi yok. Evet, NATO kapsamında yapılıyor ama biz yapıyoruz, yerli bir çalışma.”

Konuştuğum resmi kaynak, henüz kuruluş aşamasında olduğunu söylemekle birlikte, NATO’nun Türkiye’deki yeni çokuluslu karargâh planını doğruluyordu. Ayrıca NATO çalışanı H.Y’nin bu aşamada paylaşım yapmasından bakanlığın rahatsız olduğu da söylendi.

Sonuç olarak haber resmi ağızdan da doğrulanmış oldu: NATO, geçen yıldan bu yana, bölgesel çalışmalar kapsamında, Türkiye’de yeni birçok uluslu karargâh kurulması için çalışma yapıyor."