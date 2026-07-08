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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara'da 36'ncısı gerçekleştirilen NATO Zirvesi’nin sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride, müttefik ülkelerin savunma alanında 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmaları imzaladığı duyuruldu.

50 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Liderler, kolektif üretim kapasitelerini yükseltme ve teknolojik inovasyonu hızlandırma hedefi doğrultusunda savunma sanayi sektörüyle daha yakın ve ortaklaşa çalışma taahhüdünde bulundu. Anlaşmanın küresel güvenliği pekiştirmesi bekleniyor.

Bildiride şu ifadeler dikkat çekti:

Müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı açıklandı.

Bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine ve transatlantik bağa yönelik "sarsılmaz bağlılık" teyit edildi.

Müttefikler kolektif üretim kapasitelerini yükseltme ve inovasyonu hızlandırmak için sanayi sektörüyle birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.