Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, NATO makamları tarafından bölgede son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, "NATO Irak Misyonu"nun çekilmesinin kararlaştırıldığını aktardıktan sonra "Bu karar doğrultusunda Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. NATO tarafından yürütülen çekilme planı kapsamında müttefik ülke personelinin tahliye faaliyetlerine de ülkemiz tarafından destek sağlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Bu karar, ABD Başkanı Trump’ın son zamanlarda NATO’ya attığı triplere bir karşılık mıydı?..

Hiç öyle olduğunu düşünmüyorum!.. ABD Başkanı Trump ile NATO arasındaki görüntüdeki gerginliğin tezgah, tiyatro olduğuna inanıyorum. Ne ABD’nin dolarlarıyla beslenen NATO Trump’a dikilebilir ne de ABD küresel haydutluklarına meşruiyet kazandıran NATO’dan vazgeçebilir.

"NATO Irak Misyonu"nun çekilmesinin arkasındaki tezgah ne olabilir?.. Aklıma, müstafi Tümamiral Cihat Yaycı’nın Ocak ayı başında Ankara büromuzdan Fatih Erboz’a yaptığı açıklamalar arasındaki önemli bir uyarı geldi. Yaycı, İran’da baş gösteren kuraklık bahane edilerek PKK/PJAK’ın Türk yurdu Urumiye’ye yerleştiğini söylemişti.

“NATO Irak Misyonu"nun çekilmesinin tezgahtaki etkisi ne olabilir?..

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, YENİÇAĞ’a NATO kararını değerlendirirken önemli uyarılar yaptı. Şöyle;

“Türkiye’nin Irak’tan asker çekmesi NATO bağlamından ziyade son dönemde Türkiye’nin başlattığı terörsüz Türkiye kapsamında düşünülmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Elbette terörsüz bir Türkiye olması hepimizin arzu ettiği ve kesinlikle destekleyeceğimiz bir konudur. Bu tür adımların atılması iyi mi olur, kötü mü olur bunun değerlendirmesini kamuoyu benden daha iyi yapacaktır.

Suriye’de Suriyeli olmayan PKK teröristleri Irak’a geçmişlerdi. Irak’tan da İran’da PKK’nın kolu olan PJAK’a destek vermeleri için buraya gitmeleri söz konusuydu. Burada da amaçları, yani İran’daki amaçları İran ile Türkiye arasında bulunan Türk bölgesini, Türklerden temizleyip orada bir tampon bölge oluşturmak. Böylelikle hem İran’daki Türkler ile hem de dünyadaki Türkler ile Türkiye’nin bağlantısını ortadan kaldırmak. Gelinen nokta da bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Zengezur Koridoru açıldığı takdirde burada Türklerin etkin olmasını istemiyorlar anlaşılan. Bu planın kökleri Atatürk’ün kurduğu Sadabat Paktı’na gidiyor. O zamanda İngiltere, Afganistan ve İran’daki Türkler ile Türkiye’nin bağlantısını koparmak için hamle yapmıştı.”

ABD Başkanı Trump ile NATO’nun kavga ettiğini sanmıştınız, öylemi?..

Terör örgütü PKK’nın feshedildiğine inandığınız gibi buna da inanırsanız vay halimize!..

Hem içerde hem de dışarıda çevrilen “Ali Cengiz oyunları”na karşı her zamankinden daha fazla uyanık olmalıyız…