TEMA Vakfı üyeleri ve Doç. Dr. Emel Memiş'in de aralarında bulunduğu en az 30 kişi tutuklamaya sevk edildi
NATO gözaltılarına tutuklama talebi: TEMA Vakfı üyeleri ve Emel Memiş de var
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7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesi Anakra'da peş peşe operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Savcılık işlemleri bitenlerden 30'dan fazla kişi tutuklama isteğiyle hakimliğe sevk edildi.
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