TEMA Vakfı üyeleri ve Doç. Dr. Emel Memiş'in de aralarında bulunduğu en az 30 kişi tutuklamaya sevk edildi

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde gözaltına alınan ve aralarında TEMA Vakfı üyelerinin ve Doç. Dr. Emel Memiş'in de aralarında bulunduğu 30'dan fazla kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.