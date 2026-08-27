NASA, evrenin en derin gizemlerini aydınlatmak üzere tasarladığı Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu’nun fırlatma öncesi tüm kritik kontrollerini ve testlerini tamamladı. SpaceX yetkilileri ve NASA uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen uçuşa hazırlık incelemesinden tam not alan teleskop, Falcon Heavy roketinin koruyucu kaplaması içinde rampaya taşınmak üzere son aşamaya geldi. Pazar günü Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden kalkması planlanan teleskop, yaklaşık üç aylık kalibrasyon sürecinin ardından Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki L2 noktasında bilimsel görevine başlayacak.

HUBBLE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, 100 KAT DAHA GENİŞ GÖRÜŞ ALANI

Roman Uzay Teleskobu, Hubble ile aynı 2,4 metrelik ana aynayı kullanmasına rağmen 100 kat daha geniş bir alanı tek bir karede görüntüleyebilme kabiliyetine sahip. Bu muazzam kapasite sayesinde teleskobun 5 yıllık temel görevi süresince, Hubble'ın 30 yılı aşkın tarihindeki gözlemlerinden 50 kat daha fazla alanı taraması öngörülüyor. Günde 1,4 terabayt veriyi Dünya’ya aktaracak olan gözlemevi, görev ömrü boyunca 1 milyardan fazla galaksiyi detaylıca haritalandıracak.

KARANLIK ENERJİ VE ÖTEGEZEGEN AVCILIĞINDA ÇIĞIR AÇACAK

Teleskobun ana hedeflerinden biri, evrenin hızlanarak genişlemesine yol açtığı düşünülen karanlık enerjiyi ve görünmeyen kütleyi oluşturan karanlık maddeyi incelemek olacak. Galaksi kümelerinin dağılımı ile süpernovaları takip edecek olan Roman, aynı zamanda bünyesindeki gelişmiş koronagraf cihazı sayesinde yıldız ışıklarını 1.000 kata kadar daha etkili maskeleyecek. Bu sayede, merkezin ışığı altında kaybolan uzak ötegezegenler ilk kez doğrudan görüntülenebilecek.