Narin Güran cinayeti davasında Yargıtay’ın bozma kararının ardından, "suç delillerini yok etme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanmaya başlandı. Savunma yapan Nevzat Bahtiyar, "Cinayetle hiçbir alakam yoktur. 'Cesedi sen götüreceksin' dedi. Ben mecbur kaldım. Cesedi torbaya koydum" diye konuştu. Bu sözlerin ardından tepki gösteren Güran ailesi, salondan çıkarıldı.

Birgün'de geçen habere göre, Narin Güran cinayeti davasında, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Nevzat Bahtiyar’ın, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına başlandı.

Adana Suluca 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Bahtiyar, duruşma salonuna getirildi.

'SALİM GÜRAN BENİ ÇAĞIRDI'

Duruşmaya Bahtiyar’ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, Güran ailesi ve avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı.

Savunması başlayan Nevzat Bahtiyar, "Ben işteydim çalışıyordum. Sonra eve geldim. Sabah 6 buçukta çarıklıya gittim. Orda bir evimiz vardı. Eve geldim" ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanının "Saat kaç gibi eve geldiniz" sorusuna Bahtiyar, "Saati bilmiyorum sayın başkan" şeklinde yanıt verdi.

Başkanın "Öğlen mi?" sorusu üzerine ise "Öğlen gelmişti" dedi. "Salim Güran ile aranızda başka konuşma geçti mi?" sorusuna Bahtiyar, "Salim Güran beni çağırdı" şeklinde cevap verdi. Bahtiyar, "Cinayetle hiçbir alakam yoktur. 'Cesedi sen götüreceksin' dedi. Ben mecbur kaldım. Cesedi torbaya koydum" diye konuştu.

'NARİN'İN AĞZINDAN KÖPÜK GELDİ'

Mahkeme başkanının "Siz gittiğinizde çocuk ölmüş müydü?" sorusuna evet yanıtı veren Bahtiyar, "Ne zaman fark ettiniz?" sorusuna ise "Ağzından köpük gelmişti" dedi.

Nevzat Bahtiyar'ın savunmasına baba Arif Güran ve ailenin tepki göstermesinin ardından duruşmada gerginlik yaşandı.

Gerginliğin ardından jandarma Nevzat Bahtiyar’ı koruma altına alırken, polis Güran ailesini dışarı çıkardı.

Mahkeme başkanı Güran ailesinin adliye içerisinden de dışarıya çıkarılmasını talep etti.