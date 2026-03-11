

Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ

05 Mart 2026 tarihinde Nahçıvan Havalimanı yakınlarında meydana gelen drone saldırıları nedeniyle kapatılan hava sahası yeniden açıldı. Yaşanan olayın ardından güvenlik gerekçesiyle iptal edilen Bakü–Nahçıvan uçuşları da tekrar normale döndü.



Saldırı onrası Nahçıvanlı yolcuların mağdur olmaması için geçici olarak devreye alınan uygulama kapsamında yolcular otobüslerle Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na getirilmiş ve buradan Bakü Haydar Aliyev Havalimanı’na Azerbaycan Havayolları (AZAL) uçaklarıyla taşınmıştı.