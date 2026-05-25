Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; komşu ilimiz Malatya’nın Pütürge ilçesinde dün saat 22.36’da yerin 12.76 kilometre derinliğinde gerçekleşen 4.0 büyüklüğündeki deprem, merkez üssünün yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki sarsıntının detayları şu şekilde paylaşıldı:

Büyüklük: 4.0 (Mw)

Yer: Pütürge (Malatya)

Tarih: 24.05.2026

Saat: 22:36:49 (TSİ)

Enlem: 38.25556 N

Boylam: 38.60944 E

Derinlik: 12.76 km

"ENİNDE SONUNDA LAZIM"

Depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Doğu Anadolu Fayı’na (DAF) paralel bir fay zonu içerisinde gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Malatya, Pütürge-Söğütlü’de 4,0’lük deprem oldu. Deprem DAF’a paralel fay zonu içerisinde. Deprem dirençli Malatya çalışmaları şart. Bu eninde sonunda lazım."

"HÜKÜMETTEN İSTEYİN"

Depremin siyasetten üstün olduğunu her fırsatta dile getiren Naci Görür, "Bunu Hükümet’ten isteyin Malatyalılar. Oyunuzu ona göre kullanın. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.