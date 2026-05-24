Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem saat 04.26’da kaydedildi. Depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yazılı açıklamasında Saimbeyli'deki depremin Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde ve çevre illerde hissedildiğini ifade etti.

BİNLERCE DEPREM MEYDANA GELDİ

Depremin dış merkezinin Savrun Fayı'nın güneybatı segmenti yakınları olduğunu anlatan Sözbilir, "Savrun Fayı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerindeki ikinci ana şokta kırılan Çardak Fayı'nın doğu ucundan başlar, Göksun güneyinden geçerek Kozan ve Kadirli ilçelerine kadar uzanır." ifadelerini kullandı.



Sözbilir Savrun Fayı'nın özellikle kuzeydoğu segmenti üzerinde Kahramanmaraş depremlerinden sonraki 3 yılda 4,9 büyüklüğüne varan binlerce depremin meydana geldiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Bu da Savrun Fayı'nın 60 kilometreyi aşan uzunluğuyla diri bir fay olduğunu ve bölge için önemli bir sismik kaynak niteliğinde orta büyüklükte depremler ürettiğini doğrulamaktadır. Fakat normalde tümü kırıldığında 7 büyüklüğüne varan yıkıcı depremler üretme özelliğine sahip olan Savrun Fayı üzerinde 3 yıldır gelişen artçı deprem aktivitesinin, fay üzerinde biriken enerjinin önemli bir bölümünü boşalttığı anlaşılmaktadır. Bu durum, Savrun Fayı'nın 6 Şubat 2023 depremleriyle tetiklendiği ve o günden beri 5'e varan binlerce deprem üreterek biriken enerjiyi boşaltmaya devam edeceğini göstermektedir."

NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, meydana gelen depremin 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin enerjileriyle yüklü olduğu ifade ederek uyarılarda bulundu. Görür'ün paylaşımı şu şekilde: