2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 17.52’de Malatya’nın Battalgazi ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının yerin yaklaşık 8,94 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Deprem, Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

AFAD tarafından gerçekleştirilen ilk bilgilendirmede, şu ana kadar olumsuz bir hasar ihbarı bulunmadığı ifade edildi.

AFAD’ın resmi internet sitesinde bulunan verilere göre, merkez üssü Battalgazi olan deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Bölgede meydana gelen vatandaşlar sarsıntıyı hissederken, ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Malatya, Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) üzerinde yer alması sebebiyle sismik açıdan aktif bir bölgede yer alıyor. Bu sebeple yaşanan her sarsıntı yakından takip ediliyor.

NACİ GÖRÜR’DEN İLK DEĞERLENDİRME

Depremden sonra Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından önemli değerlendirmelerde bulundu.

Görür, Malatya Gülümuşağı civarında meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin sol yönlü Doğu Anadolu Fayı üzerinde yaşandığını ifade etti.

Görür paylaşımında, “Kırılmış bir bölge, tehlike yok. Geçmiş olsun” dedi.

Bu değerlendirme, sarsıntının daha önce enerji boşalmış bir segmentte gerçekleştiğine vurgu yaptı.