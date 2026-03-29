Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “mutlak butlan” davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BirGün TV’de katıldığı programda konuşan Günaydın, davaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti. Olası bir karar ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını ima eden Günaydın’ın sözleri dikkat çekti.

Gazeteci Timur Soykan’ın, “Mutlak butlan davasında bir gelişme bekliyor musunuz? Böyle bir karar çıkarsa CHP’nin bir B planı var mı?” sorusuna Günaydın kısa ve çarpıcı bir yanıt verdi.

Günaydın, “Bekliyoruz, var” diyerek hem sürece ilişkin beklentilerini hem de alternatif bir planlarının bulunduğunu ortaya koydu.

Bu açıklama, siyasi kulislerde davanın olası sonuçlarına dair yeni tartışmaları beraberinde getirirken, CHP’nin nasıl bir yol haritası izleyeceği de merak konusu oldu.