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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



MÜSİAD Ordu Şube Başkanı Güray Aksoy, Ordu Kabadüz İlçe Belediye Başkanı Yener Kaya ve iş insanlarından oluşan heyet, Özbekistan’da ticaret, yatırım ve tarım alanlarında temaslarda bulundu. Görüşmelerde Ordu firmalarının Özbekistan pazarındaki fırsatları ve iki ülke iş dünyası arasında kurulabilecek iş birlikleri ele alındı.

ÖZBEKİSTAN’IN YATIRIM ORTAMI MASAYA YATIRILDI

MÜSİAD Ordu Şube Başkanı Güray Aksoy, şube üyeleri ve Ordu Kabadüz İlçe Belediye Başkanı Yener Kaya’dan oluşan heyet, Özbekistan’da gerçekleştirdiği ziyaretlerde ticaret ve yatırım olanaklarına ilişkin görüşmeler yaptı.

Heyet, Özbekistan Ticaret Ataşesi Süavi Önal ile bir araya geldi. Görüşmede Özbekistan’ın yatırım ve ticaret ortamına ilişkin kapsamlı sunum gerçekleştirildi.

Ülkedeki vergi oranları, finansmana erişim imkânları, yatırım teşvikleri ve ticari fırsatların değerlendirildiği toplantıda, Ordu iş dünyasının Özbekistan’daki potansiyel pazarlardan nasıl yararlanabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Firmaların Özbekistan pazarına giriş süreçlerinde dikkat etmesi gereken hususlar da görüşmenin gündeminde yer aldı.