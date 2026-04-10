İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun Sincan OSB’deki durağı, yerli savunma sanayisinin kritik bileşenlerini üreten Ermaksan Dişli fabrikası oldu. Üretim hattını inceleyen ve işçilerle yemek molasında bir araya gelen Dervişoğlu, yerli üretim araçlarının altyapısını yerinde gözlemledi.

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezai Erdoğan, Altay Tankı ve Fırtına Obüsü gibi stratejik araçların parçalarını ürettiklerini belirterek, "Gidecek başka memleket yok, sonuna kadar üreteceğiz" mesajını verdi.

"BAŞARININ ALTYAPISI BU FABRİKALARDIR"

Savunma sanayisinin sadece büyük markalardan ibaret olmadığını vurgulayan Dervişoğlu, küçük ve orta ölçekli üreticilerin önemine "Savunma sanayi deyince akla hemen HAVELSAN, ROKETSAN geliyor ama bu alanları besleyen çok sayıda kuruluşumuz var. Bu fabrikaların ürettiği malzemeler, elde ettiğimiz başarının altyapısını oluşturuyor. Bunlar memleket sevdasıyla inşa edilmiş yapılardır." sözleriyle dikkat çekti.

SANAYİCİ İÇİN "DÖVİZ KURU" VE DESTEK TALEBİ

Dervişoğlu, ekonomik zorluklara karşı üretim yapan girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini belirterek somut bir teklif sundu. Mevcut desteklerin yetersiz olduğunu ifade eden İYİ Parti lideri, İhracata yönelik ürünlerdeki desteklerin %3’ten en az %10’a çıkarılması gerektiğini söyledi.

Döviz kurunun 52 lira seviyelerinde olduğunu belirten Dervişoğlu, stratejik alanlarda üretim yapanlar için özel kur düzenlemeleri yapılması gerektiğini dile getirdi.

"GÖLGESİNDE PLANLAMA YAPILMALI"

Ziyaretini "üreten insanların hakkını teslim etmek" amacıyla gerçekleştirdiğini belirten Dervişoğlu, "Bu işletmeler bu ülkenin bayrağıdır, onların gölgesinde bir gelişim planlaması yapılmalıdır" dedi.

Müsavat Dervişoğlu, fabrika ziyaretinin ardından Akmanlar Camii'nde cuma namazını kılarak bölgedeki temaslarını tamamladı.