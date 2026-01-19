İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı dün Büyük Ankara Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Müsavat Dervişoğlu, genel başkanlık için tek aday olarak güven tazeledi. 5’i olağanüstü 8 kurultay toplayan İYİ Parti’nin 4. Olağan kurultayının sloganı “İYİ'lerin vakti geldi” oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Size söz veriyorum! “Kötülük mutlaka yenilecek, İYİ’lerin #VaktiGeldi!” başlığıyla sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

"KÖTÜLÜK MUTLAKA YENİLECEK, İYİ'LERİN VAKTİ GELDİ"

Paylaşılan videoda, Türkiye’de emekli ve asgari ücretlinin yaşadığı zorluklara, iktidarın başarısız politikalarına değinilirken, “Ama artık kötülüğün bir hükmü kalmadı. Çünkü iyiliğin vakti geldi” sözleri sarf edildi.

Paylaşılan videoda şu ifadeler kullanıldı,

“Türkiye zengin bir ülke. Çünkü bu topraklar yüzyıllardır iyiliğin mayasıyla yoğruldu. Yeter ki doğru ellerde olsun. Ama yapmadılar. Kimseyi düşünmediler. Bunca yıl sadece kendilerine çalıştılar. Milleti unuttular. İşte bu yüzden dardayız, yoksunuz,kırgınız. Adalet yok, eşitlik yok. Uzun zamandır karanlık sardı bu ülkeyi. Ama artık kötülüğün bir hükmü kalmadı. Çünkü iyiliğin vakti geldi. Korkmasınlar. Hayatını yeniden kuran, sözüyle emeğiyle direnen kadınların vakti geldi. Kaybolmasın gençlerin umudu, öğretmenlerin ışığı, doktorların şefkati, artık onların vakti geldi. Emin olsunlar, emek verenlerin, alın teriyle kazananların, çiftçinin, esnafın vakti geldi. Artık aç yatmayacak çocuklar, yalnız hissetmeyecek emekliler. Hilal yeniden doğuyor. Yıldız yeniden doğuyor. Size söz veriyorum, kötülük mutlaka yenilecek, İYİ’lerin vakti geldi…”