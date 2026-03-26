İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çankaya ilçesindeki 100. Yıl Pazaryeri'ni ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Vatandaşların pazarda fiyatların düşmesi için akşam saatlerini beklediklerini dile getiren Dervişoğlu, "Ama akşam saatlerinde de beklentiye karşılık verecek bir fiyat düşüşü söz konusu olmuyor." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ YÖNETENLER ACİL TEDBİR ALMALI"

Üreticinin, nakliyecinin, pazarcının ve vatandaşın fiyatlardan memnun olmadığını, üretim ve nakliye zincirinin özellikle gıda arzında ağır mağduriyetlerin yaşadığını ifade eden Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu gidişat sürdürülebilir değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönettiğini zannedenlerin çok acil tedbir alması gereken bir husustur bu. Türk çiftçisine verilmesi icap eden destek verilmeli, aksi takdirde Türkiye'yi bekleyen son derece ciddi bir gıda krizi söz konusu olabilir diye de uyarıyoruz. Bu ziyaretleri her yaptığımda pazar yerinden yüreğim yaralı ayrılıyorum. Bugün de aynı duygular içerisindeyim. 'Alışveriş edebilirim belki' diye gelmiş olan vatandaşlarımız yolda bizi yakalayıp dertlerini anlattılar, alışveriş yapacak bir hallerinin olmadığını anlatmaya çalıştılar. Böyle bir durumda size çok samimi olarak söylüyorum, vatandaşı bu halde görünce boynumdaki kravattan ve üstümdeki beyaz gömlekten utanıyorum."