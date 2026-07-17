Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve gaziler, rütbe ayrımı gözetilmeksizin eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'ta başlattıkları oturma eylemini beşinci gününde de sürdürüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, oturma eylemindeki er şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Muhabirimiz Eda Erdağı, yapılan ziyareti yerinde takip ederken Dervişoğlu, konuşmasına başlamadan önce şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek dertlerini dinledi.

'GAZİLİK KALICI BİR RÜTBEDİR, BÜYÜK BİR MERTEBEDİR ŞEHİTLİK'

Er şehit ailelerinin ve gazilerin hak arayışında olduğunu dile getiren Dervişoğlu, "Bir hak arayışı var. Haklıyken, haksız duruma düşmemek lazım. Dolayısıyla önce problemin çözülmesine yönelik adımlar atmalıyız. Benim burada bulunmam herhangi bir derdi çözmüyor. Bütün sıkıntılarınızı biliyorum. Benim burada bulunmam, sizin sesinizin uzaklara gitmesini ve daha geniş toplumların haberdar olmasına sebep oluyor. Tarihin üzerime yüklediği sorumluluğun icabını yerine getireceğim. Bu dünyanın hiçbir yerinde olabilecek bir şey değil. Gazilik önemli bir rütbe zaten. Şehitlik de en yüce mertebe. Acı olan bunun rütbelerle ve beşeri sıfatlarla ayrılmasıdır. Yani kalıcı bir rütbedir gazilik. Büyük bir mertebedir şehitlik" sözlerini sarf etti.

'ÇOĞU İNSANIMIZ UZUVLARINI TERÖRLE MÜCADELEDE KAYBETTİ'

Gaziliğin de şehitliğin de birbirinden ayrılamayacağını belirten Dervişoğlu, TBMM kapanmadan, konuyu dile getireceğini, problem çözülene kadar da er gazi ve şehit ailelerinin yanında olacağını belirtti. Dervişoğlu, "Erin ailesiyle subayın ailesi, memlekete verilmiş canın zaten birbirinden ayrılabileceği yer değil. Çoğu insanımız, uzuvlarını terörle mücadelede kaybetti" dedi.

'GAZİLİK DE ŞEHİTLİK DE BİRBİRİNDEN AYRILMAZ'

"Kurşun nasıl adres sormuyorsa, gazilik de şehitlik de birbirinden ayrılamaz" diyen Dervişoğlu, "Ben TBMM kapanmadan da bu hususu dile getireceğim. Problem çözülene kadar siz burada olacaksanız ben de burada olacağım. Ziyaretimi anlık bir ziyaret olarak değerlendirmeyin. Milletimiz sizin yanınızdadır, bundan emin olmanızı istiyorum. Milletimizin en yüreğindesiniz hem de dualarınızdasınız. Biz isteriz ki devlet görev ve sorumluluğunu yerine getirsin. Görevini yerine getiremiyorlarsa şayet, biz o sorumluluğu yerine getireceğiz. Ne gerekirse yapacağız. Dolayısıyla buradaki insanların pozisyonlarından kaynaklı olarak herkese insani bir sorumluluk düşer. Gazi ve şehitlerimiz yalnız değildir. Ankara ve Müsavat Dervişoğlu onların yanındadır. Teröristlere tanınmak istenen imtiyazları, kendi şehidinden kendi gazisinden ve onların ailesinden esirgeyen devlete devlet denmez. Bunu herkes iyi bilsin" ifadelerini kullandı.