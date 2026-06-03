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İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Türk milletine bayramlarda bile huzuru çok gören bu saltanat çarkını ortadan kaldırmak Allah hepimize nasip etsin inşallah. Biz hakikat yolundan ayrılmayız.

-60 yıllık bir davayı, talimatla yönetilen bir şekilde çözüleceğini söylemelerini kabul edemezdik.

"CHP'NİN BAŞINA KAYYUM ATANMASINI YARGI KARARIDIR DEYİP GEÇMİYORUZ"

-Siyasetin nasıl şekilleneceğini kurguladıklarını görüyoruz. CHP'nin cebren kapıların kırılmasını, başına kayyum atanmasını yargı kararıdır deyip geçmiyoruz. Biz bir kayyum Cumhuriyet'i istemiyoruz. Türk milletinin sözü üstün olsun istiyoruz. Siyaseti sandığın belirlediği bir ülke istiyoruz. Biz saltanat değil, Cumhuriyet istiyoruz. Ben zulme sessiz kalamam.

"DEMOKRASİYE DARBE YAPTIRMAM"

-Demokrasiye de darbe yaptırmam. İYİ Parti kadrolarıyla sonuna kadar mücadele ederim.

-Siyasette sandığı değil başka yöntemlerle çözmeye çalışmak ancak karışıklık yaratır. Atanmışlarla asla uğraşmam.

"BİZ İKTİDARIN BÖL VE YOK ET STRATEJİSİNİN FARKINDAYIZ"

-Hukukun görevi siyasetin adil bir şekilde ilerlemesini sağlamaktır. Biz iktidarın böl ve yok et stratejisinin farkındayız.

"İLK KAYYUM BUNDAN 10 SENE ÖNCE ATANACAĞI YERE ATANMIŞTIR"

-İlk kayyum bundan 10 sene önce atanacağı yere atanmıştır. Şimdi de bebek katili Öcalan'ı Kürtlere kayyum atamıştır. Atayan da atanan da bizim nazarımızda mutlak butlandır, yok hükmündedir.

-Biz dağ gibi buradayız. Tarafımız bellidir. Sırtını dayamak isteyen varsa buyursun gelsin.

-Millet olmanın temelinde ortak bir ahlak vardır. Bununla kanun ortaya çıkar. Millet bu kanuna rıza gösterdiğinde devlet olur. Devlet aklı dediğiniz kanun düzeninin işleyişidir. Devlet adamı da o akılla o düzeni işletir ve bunu namus olarak kabul eder. Aslında millet var. Daha derine bakarsanız ortak ahlakı görürsünüz.

-Bir devletin aklı derinlikte değil, kanunlarda, milletin rızasını almada ve hesap vermede görülür. Bu düzeni bozmak isteyenlerle asla yan yana gelemeyiz.

"DEVLET AKLI İKTİDARIN HER YAPTIĞINA DOKUNULMAZLIK ZIRHI GEÇİRMEK DEĞİLDİR"

-Bunlar kendi menfaatlerini devlet aklı diye satar. Demokratız diye anlatır. İktidarın aldığı her kararın üstüne "devlet aklı" diye mühür basıyorlar. Terör örgütünün kurucusuna söz verilince devlet akla deniyor. Bir siyasi partinin iç karışıklı bile devlet aklı diye söyleniyor. Devlet aklı iktidarın her yaptığına dokunulmazlık zırhı geçirmek değildir.

-Devlet aklı anayasaya sadakatttır. Hukuk devletine bağlılıktır. Devletin kendi sınırlarını bilmek ve millete hesap verme ahlakıdır. Bu yüzden yargı bağımsızlığını tartışmalı hale getiren, Meclis'i geri iten bir sistem devlet aklını bir kişinin siyasi ihtiyacına mahkum eder.

"DEVLET AKLI HUKUKU ASKIYA ALANLARIN SIĞINAĞI OLAMAYACAK"

-Devlet aklı hukuku askıya alanların sığınağı olamayacaktır. Artık ders alma zamanı değil, ders verme zamanıdır. Buna zarar verenlerle sonuna kadar mücade edeceğiz. Geleceğiz sıkı durun hesap soracağız.

-Türkiye bir yere doğru gidiyor. Bu olup bitenlerin elbette bir sonucu olacak. Bugüne kadar yaşadıklarımızın benzerlerinin olabileceği aşikar. İYİ Parti'nin üzerinde isteyen istediği oyunu kurabilir, oyunu bozarız.