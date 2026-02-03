CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ocak ayı enflasyon oranına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP yönetimini eleştirdi.

Kasım ve aralık aylarında enflasyonun yüzde 1’in altında açıklandığını, ocakta ise oranın yüzde 4,84 olarak duyurulduğunu hatırlatan Emir, işçi ve Bağ-Kur emeklisine yapılan yüzde 12,19’luk zammın önemli bölümünün ilk ayda eridiğini belirtti.

Murat Emir'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"TÜİK, Kasım ve Aralık’ta enflasyonu %1’in altında gösterip yılbaşı zammını kuşa çevirdi. Ocak ayı enflasyonu ise %4,84! Sonuçta işçi ve Bağ-Kur emeklisine yapılan %12,19 zammın %40’ı daha yılın ilk ayında buharlaştı.

Bu bir ekonomi programı değil, sabit gelirliye karşı sınıfsal bir saldırıdır! En düşük emekli aylığının bin lirası, asgari ücretlinin bin 300 lirası TÜİK eliyle çalındı. Enflasyonla mücadele bahanesiyle vatandaşın ekmeğine, ilacına, barınma hakkına çöküldü.

Sorumlusu da Recep Tayyip Erdoğan yönetimi ve AKP! Emekli, memur ve asgari ücretliye derhal ek artış, kira ve barınma için acil koruma ve enflasyon hesabında tam şeffaflık istiyoruz ve bunu sağlayacağız."