Portekiz Ligi’nin 20. hafta karşılaşmasında Braga, deplasmanda karşılaştığı AVS’yi 4-0 mağlup etti.
Demir Ege Tıknaz, yeni takımıyla ilk maçına çıktı: Braga 4-0 AVS
Milli futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, yeni takımıyla oyuna sonradan girerken, Braga AVS karşısında şov yaparak maçı 4-0 kazandı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
1 6
Braga’nın gollerini P. Horta, R. Zalazar ve P. Victor (2) kaydetti.
2 6
Demir Ege Tıknaz'ın Braga İle İlk Maçı
Milli futbolcumuz, maçın 85. dakikasında R. Horta’nın yerine oyuna girerek yeni takımıyla ilk maçına çıktı.
3 6
Braga, aldığı galibiyetle Portekiz Ligi'nde puanını 36’ya çıkararak 4. sıraya yükseldi.
4 6
Pau Victor Yıldızlaştı
Braga’nın 24 yaşındaki İspanyol yıldızı Pau Victor, maçta gösterdiği performansla öne çıktı ve karşılaşmayı 2 gol, 1 asistle tamamladı.
5 6
Braga, Portekiz Ligi'ndeki bir sonraki maçta evinde Rio Ave’yi konuk edecek.
6 6
Kaynak: Spor Servisi