TÜİK OCAK AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI
Anasayfa Spor Demir Ege Tıknaz, yeni takımıyla ilk maçına çıktı: Braga 4-0 AVS

Demir Ege Tıknaz, yeni takımıyla ilk maçına çıktı: Braga 4-0 AVS

Milli futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, yeni takımıyla oyuna sonradan girerken, Braga AVS karşısında şov yaparak maçı 4-0 kazandı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Demir Ege Tıknaz, yeni takımıyla ilk maçına çıktı: Braga 4-0 AVS - Resim: 1

Portekiz Ligi’nin 20. hafta karşılaşmasında Braga, deplasmanda karşılaştığı AVS’yi 4-0 mağlup etti.

1 6
Demir Ege Tıknaz, yeni takımıyla ilk maçına çıktı: Braga 4-0 AVS - Resim: 2

Braga’nın gollerini P. Horta, R. Zalazar ve P. Victor (2) kaydetti.

2 6
Demir Ege Tıknaz, yeni takımıyla ilk maçına çıktı: Braga 4-0 AVS - Resim: 3

Demir Ege Tıknaz'ın Braga İle İlk Maçı

Milli futbolcumuz, maçın 85. dakikasında R. Horta’nın yerine oyuna girerek yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

3 6
Demir Ege Tıknaz, yeni takımıyla ilk maçına çıktı: Braga 4-0 AVS - Resim: 4

Braga, aldığı galibiyetle Portekiz Ligi'nde puanını 36’ya çıkararak 4. sıraya yükseldi.

4 6
Demir Ege Tıknaz, yeni takımıyla ilk maçına çıktı: Braga 4-0 AVS - Resim: 5

Pau Victor Yıldızlaştı

Braga’nın 24 yaşındaki İspanyol yıldızı Pau Victor, maçta gösterdiği performansla öne çıktı ve karşılaşmayı 2 gol, 1 asistle tamamladı.

5 6
Demir Ege Tıknaz, yeni takımıyla ilk maçına çıktı: Braga 4-0 AVS - Resim: 6

Braga, Portekiz Ligi'ndeki bir sonraki maçta evinde Rio Ave’yi konuk edecek.

6 6
Kaynak: Spor Servisi
