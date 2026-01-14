İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, boynunda tespit edilen kitle nedeniyle bugün İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat geçirdi.

Çalık’ın boynundaki kitle nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından avukatları tarafından sağlık gerekçesiyle acil tahliye talebi dosyaya sunuldu.

CHP’li Çağla Biçer, Çalık’ın sağlık durumu ve tahliye sürecine ilişkin yeni bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Biçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çalık’ın avukatlarıyla görüşme sağladığını belirterek, ameliyat süreci ve alınan kitle sonrasında sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerin dosyaya sunulduğunu ifade etti.

Açıklamada, bu kapsamda avukatları tarafından acil tahliye talebine ilişkin evrakların ilgili dosyaya yüklendiği bilgisi paylaşıldı.