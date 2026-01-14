Türkiye’de kış mevsimi bazı bölgelerde oldukça sert geçiyor. Yurdun yüksek kesimlerinde bulunan kentler, yoğun kar yağışı sebebiyle karlar altında kaldı. Çok sayıda ilde geçtiğimiz haftadan beri okullar yoğun kar yağışı sebebiyle tatil edildi.
Okulların tatil edildiği iller belli oldu. Valilikler peş peşe açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın yeni hava durumu raporunu paylaştı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu illerde 14 Ocak Salı günü (yarın) için kar tatili haberleri gelmeye başladı. Valilikler açıkladı. İşte okulların tatil olduğu iller…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu haritasını yayımlamasından sonra tatil açıklamaları da peş peşe gelmeye başladı.
İşte tatil olan okulların listesi,
TUNCELİ
Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle yarın (14 Ocak) eğitime ara verildiği valilik tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "14 Ocak Çarşamba günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında üniversite hariç eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."
ŞIRNAK
Şırnak Valiliğinin Sosyal hesabından gerçekleştirilen açıklamada, merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezi, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği ifade edildi.
Açıklamada, "Eğitime ara verilen günlerde, malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları izinli sayılacaktır" denildi.
ERZİNCAN
Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen açıklamada, yarın şehir genelinde etkili olması beklenen yoğun buzlanma ve don olayı nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini ifade etti.
Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
GİRESUN
Giresun Valiliği tarafından gerçekleştirilen açıklamada ise, kar sebebiyle Alucra, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiğinin altı çizildi.
Giresun merkez ile Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerine bağlı köylerdeki okullarda da eğitim yapılmayacağı kaydedildi.