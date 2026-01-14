İran’da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar kısa sürede rejim karşıtı bir harekete dönüştü. Başta başkent Tahran olmak üzere çok sayıda kentte düzenlenen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçti. Ancak bu veriler ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’ndan geliyor. İran’da resmi makamlar protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı konusunda henüz resmi bir açıklama yaptı.

Bazı bölgelerde şiddetli çatışmaların yaşandığı protestolara karşılık olarak eylemlerin dış kaynaklı bir girişim olduğunu vurgulayan hükümet destekçileri çeşitli kentlerde sokağa çıktı.

İran’da ortaya çıkan tablo ‘rejim değişikliği’ tartışmalarını da beraberinde getirdi. Protestolar sonrası rejimin değişip değişmeme ihtimali konuşulurken Tarih araştırmacısı ve gazeteci Murat Bardakçı’dan çarpıcı bir yorum geldi. Bardakçı, Habertürk’teki köşe yazısında ABD ve Avrupa’daki medyanın günlerdir İran’daki protestoları konuştuğunun altını çizdi.

İran’da çıkan her protesto ile birlikte bazı kesimlerin rejimin değişeceğine yönelik söylemler ürettiğini belirten Bardakçı, mevcut protestoların rejimi değiştirecek boyutta olmadığını söyledi. Bardakçı, köşe yazısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

İran’da son birkaç günden buyana hakikaten bir şeyler oluyor ama sebep rejime muhalefet değil, çekilen maddî sıkıntılar ve ambargo yüzünden yaşanan açlık... Olup bitenler yukarıda sözünü ettiğim pek küçük çaplı hadiselerden sayılmazlar ama rejimi gönderebilecek boyutta da hiç değiller. Hele geçmişteki protestolar ile mukayese edildiklerinde, özellikle de Şah’ın gitmesi ile neticelenen 1979’daki başkaldırı ile karşılaştırıldıklarında öyle büyük gösteri bile sayılmazlar.

Bir sosyal hareketin rejime son verecek devrim halini alması için, kitleleri sürükleyecek bir liderin mevcudiyeti şarttır. İran’da 1953 olaylarının, 1963’ün 5 Haziran’ındaki “15 Hordad Ayaklanması”nın ve 1979’da gelen İslâm Devrimi’nin liderleri bellidir: Musaddık ile Humeynî..."

ŞAH’IN OĞLU…

Bardakçı yazısında İran’ın devrik şahı Rıza Pehlevi’nin oğlu için de bir parantez açtı. İran’daki protestoların ‘lidersiz’ olduğunu belirten Bardakçı, ABD’de yaşayan Rıza Pehlevi’nin liderlik yeteneğinin olmadığının altını çizdi. Bardakçı’nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Ama, İran’da bugün yaşanan ve “başkaldırı” olduğu söylenen olaylarda lider mevcut değildir. Ülkenin son Şah’ının oğlu olan ama kırk küsur senedir pek ortalarda gözükmeyen Rıza Pehlevi’nin liderlik karizması olmaması bir yana, yakınlarının söylediklerine bakılırsa kitleleri az da olsa sürükleme yeteneğine hiç sahip değildir. Son olayların ardından mal bulmuş magribî gibi ortaya çıkmış, dağınık gösterilerin rejime son verecek hareketler hâlini alması için elinden geleni yapmış ve tamamen Amerikan politikasının destekçisi olmuştur ama bütün bu çabaları boştur, zira İranlılardan destek görmemektedir.”

Şah rejiminin geri gelmesinin mümkün olmadığının altını çizen Bardakçı, “Günümüz İran’ı rejim değişikliğinin henüz çok uzağındadır ve hem iç, hem de dış basındaki “Mollalar gidiyoooor!..” haykırışları lâf-ı güzaftan ibarettir!” ifadelerini kullandı.