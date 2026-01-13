İran'da 28 Ocak'tan bu yana artan şiddet olayları dünyada gözleri İran'ın üzerine çekti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İngiltere'ye hukuki yükümlülüklerini hatırlatarak Birleşik Krallık’ın uluslararası hukuki yükümlülükleri gereği İran’ın Londra’daki Konsolosluğu ve Büyükelçiliği’nin güvenliğini ve emniyetini sağlamakla yükümlü olduğunu belirtti.

Arakçi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Bu akşam Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile yaptığım telefon görüşmesinde, Birleşik Krallık’ın uluslararası hukuki yükümlülükleri gereği İran’ın Londra’daki Konsolosluğu ve Büyükelçiliği’nin güvenliğini ve emniyetini sağlamakla yükümlü olduğunu açıkça ifade ettim. Birleşik Krallık diplomatik misyonları koruma görevini yerine getiremezse, İran personelini tahliye etmeyi değerlendirmekten başka seçeneği kalmayacaktır.

"İRAN'IN İÇİŞLERİNE MÜDAHALE ETMEYİN"

Arakçi ayrıca, "Ayrıca Birleşik Krallık’ı, İsrail destekli ve haber kuruluşu gibi davranan teröristlere karşı adım atmaktan kaçınmaya devam etmek de dâhil olmak üzere, İran’ın iç işlerine müdahale etmekten kaçınmaya davet ettim. Ofcom’un şiddeti teşvik etme ve terörizmi yüceltme konusunda açık kural ve düzenlemeleri bulunmaktadır. Birleşik Krallık Hükümeti, kendi iç hukukunun uygulanmasını sağlamak için gerekli adımları atmalıdır." ifadelerini de kullandı.