Fon vurgununa ilişkin yayınlar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan ev hapsinde olan Murat Ağırel, Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında dün tutuklandı. Ağırel'in avukatı Gamze Pamuk'un kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Pamuk, Ağırel'in tutuklama kararı okunurken söylediği "Kızım size emanet, ona iyi bakın..." ifadelerini duyurdu.

Pamuk'un "Ne eksilmeye ne susmaya ne de bu ülkenin karanlığına alışacağız. Hiçbir iktidar, bu ülkenin insanlarından özgürlüğe ve adalete inanma hakkını alamayacak." ifadeleri de dikkat çekti.

"Hukuksuzluğu kaderimiz, korkuyu hayatımız, suskunluğu mecburiyetimiz haline getiremeyeceksiniz." diyen Gamze Pamuk'un beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle

" 'KIZIM SİZE EMANET, ONA İYİ BAKIN' DEDİ"

"Murat’ın tutuklandığını kendisine Sulh Ceza Hakimliği’nin önünde ben söyledim. Karar okunurken şüpheliler salona alınmamıştı. Bana, “Kızım size emanet, ona iyi bakın” dedi. O an içimde bir şey kırıldı. Bir babanın kızını emanet etmesinin, bir arkadaşına böyle bir cümle kurmak zorunda kalmasının acısını anlatamıyorum.

Çok öfkeliyim, çok yorgunum. Ve her defasında biraz daha eksiliyoruz. Ama eksilmeye alışmayacağız. Gazetecileri susturarak, arkadaşlarımızı hapsederek, çocukları babalarından ayırarak bu ülkeye boyun eğdiremezsiniz. Hukuksuzluğu kaderimiz, korkuyu hayatımız, suskunluğu mecburiyetimiz haline getiremeyeceksiniz.

"HİÇBİR İKTİDAR..."

Murat, kızın bize emanet. Ama hiçbir çocuk babasından ayrı kalmasın, hiçbir gazeteci kaleminin bedelini özgürlüğüyle ödemesin diye mücadele ediyoruz. Bizi sevdiklerimize sarılırken son kezmiş gibi hissettiren bu düzene alışmayacağız. Ne eksilmeye ne susmaya ne de bu ülkenin karanlığına alışacağız. Hiçbir iktidar, bu ülkenin insanlarından özgürlüğe ve adalete inanma hakkını alamayacak."