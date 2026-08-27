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Tunceli Munzur Üniversitesi, uluslararası hareketlilik programı Erasmus üzerinden yürütüldüğü iddia edilen çarpıcı bir usulsüzlük ağıyla gündeme geldi. Kurum personelinin sahte belge, imza ve davetiyeler kullanarak yıllardır haksız yere yurt dışına çıkarıldığı ve devleti büyük bir zarara uğrattığı öne sürüldü.

SKANDALIN MERKEZİNDEKİ İDDİALAR

NTV'de yer alab habere göre; yaklaşık altı yıldır devam ettiği düşünülen sistematik usulsüzlüğün detayları şu şekilde sıralanıyor:

Üniversitede görevli makine mühendisi Uğur Yıldız'ın, 2020 yılından bu yana Hollanda merkezli bir şirket adına sahte kaşe ve imzalar üreterek gerçeğe aykırı davet mektupları düzenlediği belirtildi.

Erasmus programına katılacak personeli adil bir şekilde belirlemesi gereken liyakat ve puanlama sıralamasının, üretilen bu sahte evraklar aracılığıyla kasıtlı olarak değiştirildiği iddia edildi.

Düzenlenen sahte evrak çarkı sayesinde son olarak 20'ye yakın akademik ve idari personelin Hollanda'nın Rotterdam kentine gönderildiği öne sürüldü.

BİNLERCE EUROLUK KAMU ZARARI

Söz konusu usulsüzlüklerin devlete olan mali boyutu da dikkat çekiyor. Yurt dışına haksız yollarla giden personelin hem uçak ve ulaşım masraflarının hem de günlük harcırahlarının tamamen kamu kaynaklarından karşılandığı, bu durumun binlerce euroluk kamu zararına yol açtığı vurgulandı.

Olayın bir diğer vahim boyutu ise, sahte evraklar gerekçe gösterilerek bu kişilere devlet görevlilerine tahsis edilen yetkili "Gri Pasaport" (Hizmet Pasaportu) çıkartılmış olması.

REKTÖRLÜK HAREKETE GEÇTİ

Gündeme bomba gibi düşen iddiaların ardından üniversite yönetimi sessiz kalmadı. Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, göreve geldiği 2023 yılından günümüze kadar yurt dışına gönderilen tüm personelin tam listesinin acilen hazırlanması talimatını verdi. Rektörlük tarafından yapılacak detaylı incelemelerin ardından iddiaların doğruluğu teyit edilir ve bir usulsüzlük tespit edilirse, sorumlular hakkında kapsamlı bir adli ve idari soruşturma başlatılacağı duyuruldu.